Supercoppa Europea, Liverpool – Chelsea: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 14 agosto dalle ore 21. Per i bookmakers nettamente favoriti i Reds

Mercoledì 14 agosto alla Vodafone Arena di Istanbul si gioca la Supercoppa Europea; calcio di inizio fissato per le ore 21. Derby tutto inglese che vede di fronte il Liverpool, vincitore della passata Champions League e il Chelsea, detentore dell’Europa League. I Reds provengono dalla vittoria per 4-1 contro il Norwich nella prima giornata di Premier League; la squadra londinese, oggi sotto la guida di Lampard dopo l’addio di Sarri, è reduce dalla brutta sconfitta subita dal Manchester United.

Liverpool – Chelsea: per i bookmakers nettamente favoriti i tedeschi

I bookmakers danno nettamente favorita la squadra di Klopp. Il segno 1 è quotato da 1,58 a 1,60. Il segno X è offerto da 4,00 a 4,10 mentre il segno 2 è dato da 5,70 a 5,80.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale mediamente 1,14, l’X/2 è offerto da 2,38 a 2,40 mentre l’1/2 vale da 1,23 a 1,24.

I bookmakers pensano che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato in media a 2,05, l’Over 2,5 da 1,65 a 1,68. E credono che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,02 a 2,11, il goal da 1,70 a 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 o l’1-0 (entrambi dati da 7,00 a 7,50) seguiti dal 2-0 (da 7,25 a 8,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,20 a 4,25.