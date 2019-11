Bundesliga 2019-2020: presentazione undicesima giornata

Il programma dell’undicesima giornata della massima serie tedesca si apre con Colonia – Hoffenheim (venerdì 8 novembre 20:30). Il Bayern, fiducioso del pass per gli ottavi di champions ma ancora senza il sostituto di Kovac ospita il Borussia Dortmund.

MONACO – Nell’undicesimo turno di Bundesliga il match che tutti aspettano è quello tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund (sabato 9 novembre 18:30). I padroni di casa hanno già conquistato il pass per gli ottavi di finale di champions ma ancora non hanno trovato il sostituto di Kovac per guidarli, mentre gli ospiti, forti della vittoria in rimonta contro l’Inter puntano ad agguantare la capolista M’Gladbach. Questa dopo la vittoria per 2-1 in Europa League sulla Roma, ospitano (domenica 10 novembre 13:30) un altalenante Werder Brema.

Il programma dell’undicesima giornata di Bundesliga

Venerdì 8 novembre

Colonia – Hoffenheim ore 20:30

Sabato 9 novembre

Magonza – Union Berlino 15:30

Schalke – Fortuna Dusseldorf 15:30

Herta Berlino – Lipsia 15:30

Paderborn – Augusta 15:30

Bayern Monaco – Borussia Dortmund 18:30

Domenica 10 novembre