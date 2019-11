Serie B, Crotone – Ascoli: le formazioni ufficiali dalle 20,15

Le formazioni ufficiali di Crotone – Ascoli: anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CROTONE – Tutto pronto allo Scida per l’incontro tra Crotone – Ascoli, anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I calabresi scendono in campo con il 3-5-2, Simy e Messias il tandem d’attacco mentre i marchigiani si schierano in campo con il 4-3-1-2: Ardemagni e Da Cruz supportati da Chajia. La gara sarà arbitrata dal signor Serra della sezione di Torino.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Crotone – Ascoli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Gigliotti, Golemic, Marrone; Mustacchio, Barberis, Zanellato, Crociata, Molina; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa. [in attesa dell’ufficialità]

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Piccinocchi, Padoin; Chajia; Da Cruz, Scamacca. Allenatore: Zanetti. [in attesa dell’ufficialità]

STADIO: Ezio Scida