Bundesliga 2019-2020: presentazione dodicesima giornata

Il programma della dodicesima giornata della massima serie tedesca si apre con Borussia Dortmund – Paderborn (venerdì 22 novembre 20:30). Il Bayern Monaco se la vedrà in casa del Fortuna Dusseldorf (sabato 23 novembre 15:30).

MONACO – La Bundesliga riprende di venerdì con l’anticipo tra Borussia Dortmund contro l’ultima classificata, il Paderborn. La capolista M’Gladbach andrà in trasferta a Berlino per battersi contro l’Union Berlino (undicesimo a 13 punti), mentre il Lipsia ospiterà la penultima squadra a 7 punti, il Colonia. Le altre inseguitrici, Bayern Monaco e Friburgo, andranno in trasferta rispettivamente contro Fortuna Dusseldorf e Friburgo.

Il programma della dodicesima giornata di Bundesliga