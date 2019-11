Si gioca in Bundesliga, Ligue 1, Eeste Divisie e in Inghilterra mentre in Italia spazio alla Serie B per l’anticipo tra Pescara e Cremonese del 22 novembre 2019

Venerdì 22 novembre torna il calcio in Europa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Diversi i campionati dove si disputeranno gli anticipi: dalla Francia, alla Germania ma anche Spagna, Inghilterra e Olanda. In Italia seguiremo da vicino la sfida dell’Adriatico tra Pescara e Cremonese con il supporto della webcronaca mentre nel campionato Primavera 1 sono previsti due anticipi. Prima di consultare il cartellone del giorno con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere i match che si sono già svolti. Partiamo dal Brasile dove si è giocato Brasil de Pelotas – Atletico Go per la Serie B, 2-2 il risultato finale. In Indonesia 2-1 esterno del PSIS Semarang sul TIRA Persikabo mentre in Uruguay 2-1 del Defensor Sp. sul Nacional. In vantaggio dopo appena 10 minuti con Carballo gli ospiti si fanno rimontare al 32′ con Gomez e nella ripresa lo stesso attaccante al 37′ fissa il punteggio. Nel finale due rossi per Cardacio (doppia ammonizione) e Corujo con Nacional che ha chiuso in 9.

DIRETTA PARTITE

PRONOSTICI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



Brasile > Série B 2019



01:30 Brasil de Pelotas - Atlético Goianiense 2-2



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 Dinamo Zagabria - Hajduk Split



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45 Paris Saint-Germain - Lille OSC



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AC Ajaccio - Clermont Foot

ESTAC Troyes - FC Chambly

Chamois Niortais - Rodez AF

Paris FC - AJ Auxerre

Grenoble Foot 38 - AS Nancy

LB Châteauroux - FC Lorient

SM Caen - Le Mans FC

US Orléans - Valenciennes FC



Francia > National 2019/2020



18:00 Pau FC - US Avranches



20:00



AS Béziers - AS Lyon-Duchère

FC Bourg-Péronnas - Le Puy Foot 43

GFC Ajaccio - US Quevilly-Rouen

Red Star FC - SO Cholet

SC Toulon - US Boulogne

Stade Laval - US Créteil-Lusitanos

USL Dunkerque - FC Bastia-Borgo

FC Villefranche Beaujolais - US Concarneau



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



20:00 Marignane Gignac - Olympique Lyon (CFA)



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Borussia Dortmund - Paderborn



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



VfL Bochum - VfL Osnabrück

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



19:15 1. FFC Frankfurt - 1899 Hoffenheim



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



18:30 VfB Stuttgart - Karlsruher SC



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Glacis United FC - College 1975 FC



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Platanias Chanion - Doxa Dramas FC



Indonesia > Liga 1 2019



09:30 TIRA-Persikabo - PSIS Semarang 1-2



12:30 Madura United FC - Bhayangkara FC 0-0 *



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45 Fulham FC - Queens Park Rangers



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



14:00 Brighton & Hove Albion U23 - Liverpool FC U23



20:00



Blackburn Rovers U23 - Manchester City U23

Everton FC U23 - Tottenham Hotspur U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



20:00



Fulham FC U23 - Swansea City U23

Manchester United U23 - Sunderland AFC U23

West Ham United U23 - Aston Villa U23



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Pescara - Cremonese



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



14:30 Atalanta - Napoli



16:30 Juventus - Chievo Verona



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Utrecht (J) - AZ Alkmaar (J)

NAC Breda - Jong Ajax

De Graafschap - Jong PSV

Helmond Sport - NEC Nijmegen

SBV Excelsior - FC Volendam

FC Dordrecht - SC Telstar

MVV - TOP Oss

FC Eindhoven - SC Cambuur

Go Ahead Eagles - Roda JC Kerkrade

Almere City FC - FC Den Bosch



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



22:00 General Díaz - San Lorenzo



Polonia > I Liga 2019/2020



16:30 Wigry Suwałki - FKS Stal Mielec



18:00



Puszcza Niepołomice - Odra Opole

Miedź Legnica - Sandecja Nowy Sącz

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chojniczanka Chojnice



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00 CD Aves - Vitória Guimarães



15:00 GD Estoril - Leixões SC



16:00 CD Feirense - Os Belenenses



Russia > Premier Liga 2019/2020



17:30 FK Tambov - Lokomotiv Moskva



Spagna > Primera División 2019/2020



21:00 Levante UD - RCD Mallorca



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 Sporting Gijón - CD Tenerife



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:30 Galatasaray - İstanbul Başakşehir F.K.



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



00:30 Defensor Sporting - Nacional 2-1



20:30



Juventud - Cerro

Liverpool - Plaza Colonia

Racing - Boston River

Rampla Juniors - River Plate



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Caracas FC - Aragua FC