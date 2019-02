Bundesliga 2018/2019 – Il resoconto della ventunesima giornata

Il resoconto della ventunesima giornata del massimo campionato tedesco. Passo falso del Borussia Dortmund, vince il Bayern Monaco.

MONACO DI BAVIERA – Va in archivio anche la ventunesima giornata di Bundesliga, il massimo campionato tedesco, che ha visto il secondo passo falso consecutivo del Borussia Dortmund di Favre. I gialloneri, infatti, hanno ottenuto un pareggio per 3-3 nel match casalingo contro l’Hoffenheim venendo rimontati nel finale di ben tre gol. Dopo essersi portati sul 3-0 grazie ai gol di Sancho, Gotze e Guerreiro, nell’ultimo quarto d’ora di gara la squadra di Nagelsmann ha rimesso i conti in parità con una vecchia conoscenza del calcio italiano: Ishak Belfodil. L’ex meteora dell’Inter ha realizzato una doppietta, poi Kadeřábek ha completato l’opera. Piccoli campanelli d’allarme per i gialloneri, reduci da due pareggi in campionato e dalla sconfitta in DFB Pokal contro il Werder Brema, che domani voleranno a Wembley per gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

Ringrazia il Bayern Monaco che all’Allianz Arena si sbarazza, pur con qualche affanno, dello Schalke 04. I bavaresi vincono per 3-1 grazie ai gol di Lewandowski, Gnabry e all’autogol di Bruma che ha aperto le danze all’undicesimo minuto. La squadra di Gelsenkirchen ha poi raggiunto momentaneamente il pareggio con Kutucu e si è resa più volte pericolosa dalle parti di Ulreich, cogliendo anche due legni, ma ciò non è bastato. Il Bayern Monaco, così, vola a meno cinque dalla vetta occupata dal Borussia, riaprendo le sorti della Bundesliga. Insegue con tre lunghezze di ritardo il Borussia Mönchengladbach, ma reduce dalla clamorosa e pesante sconfitta casalinga per mano dell’Hertha Berlino; più distante il Lispia.

I risultati della ventunesima giornata di Bundesliga

Mainz – Bayer Leverkusen 1-5

Borussia Dortmund – Hoffenheim 3-3

RB Lipsia – Eintracht Francoforte 0-0

Hannover – Norimberga 2-0

Borussia M’gladbach – Hertha Berlino 0-3

Friburgo – Wolfsburg 3-3

Bayern Monaco – Schalke 3-1

Werder Brema – Augsburg 4-0

Fortuna Düsseldorf – Stoccarda 3-0

La classifica

Dortmund 50; Bayern M. 45; M’gladbach 42; Lipsia 38; E.Francoforte, Leverkusen 33; Wolfsburg 32; Hertha 31; Hoffenheim, W.Brema 30; Mainz 27; Fortuna 25; Friburgo 23; Schalke 22; Augsburg 18; Stoccarda 15; Hannover 14; Norimberga 12.