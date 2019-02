Champions League, Roma – Porto: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali del match Roma – Porto valevole per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League: calcio d’inizio alle ore 21:00.

ROMA – Dopo esattamente due mesi di assenza, torna la UEFA Champions League con gli ottavi di finale d’andata; uno dei quali metterà di fronte questa sera Roma e Porto alle ore 21:00. Per quanto concerne il capitolo formazioni, Di Francesco si affida al 4-3-3 con Cristante, De Rossi e Pellegrini in mediana, mentre Zaniolo avanza nel tridente insieme a Dzeko ed El Shaarawy. Out Olsen, al suo posto ci sarà Mirante, mentre davanti a lui agirà la linea difensiva composta da Florenzi e Kolarov sugli esterni, Manolas e Fazio centrali.

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Porto (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Otavio, Danilo, Herrera, Brahimi; Fernando, Soares. Allenatore: Conceiçao