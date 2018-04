Bundesliga, 31 giornata: Dortmund-Leverkusen il match clou

La presentazione della trentunesima giornata di Bundesliga: scontro salvezza tra Amburgo-Friburgo mentre il Bayern, già campione, giocherà in casa della Hannover.

DORTMUND – Bundesliga che giunge ormai alle ultime battute finali. Solamente quattro giornate alla fine per decidere chi potrà accedere alla fase della prossima Champions League, con il Bayern che ha già festeggiato due settimane fa il titolo. Proprio i freschi campioni di Germania saranno attesi dalla trasferta sul campo di un Hannover bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il match più entusiasmante di giornata sarà quello che vedrà di fronte il Dortmund e il Leverkusen che al Westfalenstadion si giocano il terzo posto in classifica, con entrambe le compagini a pari punti e con gli ospiti reduci dalla netta vittoria per 4-1 sul Francoforte.

La squadra dell’ex ct croato Kovac che deve tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e un pareggio; potrà riscattarsi davanti al proprio pubblico contro l’Hertha Berlino. Il RB Lipsia, reduce da un pareggio e una sconfitta rischia seriamente di compromettere la qualificazione diretta alla prossima Champions perché la distanza dal quarto posto adesso è diventata di quattro punti e le altre davanti corrono. La squadra della Germania orientale è pronta ad ospitare l’Hoffenheim di Nagelsmann in serie positiva da ben cinque partite per una sfida che prometterà tanto spettacolo.Impegno proibitivo per il Colonia, ultimo in classifica chiamato ad una vittoria improbabile ma non impossibile contro la seconda della classe Schalke.

A caccia di punti importanti per la salvezza l’Amburgo che ospiterà il Friburgo, attualmente in piena zona play out. Monchengladbach che vincendo potrebbe accorciare le distanze sull’Eintracht, ma attenzione all’ospite Wolfsburg, non ancora salvo e in cerca di punti salvezza.

Bundesliga, 31ma giornata: il programma completo

20 Aprile ore 20:30

Monchengladbach- Wolfsburg

21 Aprile ore 15:30

Amburgo-Friburgo

Francoforte-Hertha

Hannover-Bayern

RB Lipsia-Hoffenheim

Stoccarda-Brema

21 Aprile ore 18:30

Dortmund- Leverkusen

22 Aprile ore 15:30

Augusta- Magonza

Ore 18:00

Colonia-Schalke

Classifica dopo 30 giornate: Bayern 75, Schalke 55, Leverkusen, Dortmund 51, RB Lipsia 47, Hoffenheim, Francoforte 46, Monchengladbach 40, Hertha, Stoccarda 39, Augusta, Brema 37, Hannover 36, Wolfsburg, Magonza, Friburgo 30, Amburgo 22, Colonia 21