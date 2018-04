Liga, 34 giornata: rinviate Barcellona-Villarreal e Siviglia-Real Madrid

Il programma delle venti squadre spagnole nella 34esima giornata di Liga, il campionato spagnolo. In vista della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Siviglia che si svolgerà proprio questo weekend, sono state rinviate le partite delle due squadre in questione.

BARCELLONA – Domani 20 aprile avrà inizio la 34esima giornata di Liga, il massimo campionato spagnolo. In concomitanza con essa, però, si disputerà anche la finale della coppa nazionale spagnola tra Barcellona e Siviglia, prevista per sabato alle 21:30, che ovviamente non permetterà alle due squadre di scendere in campo nel campionato spagnolo. I blaugrana avrebbero dovuto affrontare il Villarreal, attualmente al sesto posto in campionato, mentre il Siviglia di Vincenzo Montella aspettava nientemeno che il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e soci ma se ne riparlerà il prossimo 9 maggio, ovvero la data in cui verranno recuperate le suddette partite.

Si parte con il match tra Leganes e Deportivo la Coruna in programma per domani sera alle 21:00 con la squadra di Seedorf reduce dal pareggio contro il Siviglia e alla ricerca disperata di punti in chiave salvezza. Sabato, invece, scenderanno in campo Eibar e Getafe alle ore 13:00, prima del match tra Celta Vigo e Valencia in programma alle 16:15. I galiziani sono reduci dal contestato 2-2 con il Barcellona grazie al goal del definitivo pareggio firmato con la mano sinistra da Iago Aspas, mentre il Valencia è capitolato in casa contro il Getafe per 1-2 non sfruttando il pareggio del Real Madrid per avvicinarsi nuovamente al terzo posto.

Si continua con le partite domenicali che vedranno nel lunch match delle 12:00 il derby catalano tra Girona ed Espanyol. Più tardi, alle 16:15, sarà il turno di Malaga-Real Sociedad, mentre alle 18:00 scenderanno in campo Las Palmas ed Alavés. Infine, alle 20:45 il Wanda Metropolitano di Madrid ospiterà il match tra l’Atletico Madrid del Cholo e il Betis Siviglia. Chiude il turno il posticipo di lunedì tra Athletic Bilbao e Levante.

Liga, il programma del 34esimo turno

Venerdì

Leganes-Deportivo la Coruna

Sabato

Eibar-Getafe

Celta Vigo-Valencia

Domenica

Girona-Espanyol

Malaga-Real Sociedad

Las Palmas-Deportivo Alaves

Atletico Madrid-Betis Siviglia

Lunedì

Athletic Bilbao-Levante