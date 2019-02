Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della 21.ma giornata

Il Dortmund al Signal Iduna park contro l’Hoffenheim, mentre M’Gladbach e Bayern Monaco saranno impegnate contro Herta Berlino e Schalke 04

MONACO DI BAVIERA – Nel prossimo weekend la Bundesliga scenderà in campo per svolgere la 21a giornata, andiamo ora ad analizzare, partita per partita, i vari impegni delle 18 compagini. Mainz – Bayer Leverkusen sarà l’anticipo che si svolgerà venerdì, con gli ospiti che sono impegnati nella lotta per un posto in Europa il prossimo anno. L’Hannover riceverà la visita del Norimberga: le due squadre occupano rispettivamente l’ultima e la penultima posizione in classifica e sono divise soltanto da un punto. Il Borussia M’Gladbach, secondo in classifica a parimerito con il Bayern Monaco, attenderà in casa l’Herta Berlino reduce dalla sconfitta rimediata la scorsa settimana contro il Wolfsburg.

L’Eintracht cercherà di accorciare le distanze sul Lipsia proprio alla Red Bull Arena: in caso di vittoria contro la squadra di Francoforte, i “tori” metterebbero una seria ipoteca sul quarto posto portandosi a minimo sei punti di distacco dalle inseguitrici. Il Borussia Dortmund, fermato sull’1-1 la scorsa settimana, se la vedrà in casa contro l’Hoffenheim che è impegnato nella bagarre di centro classifica con vista sull’Europa League. Il Friburgo vuole allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica, ma avrà il difficile compito di fare punti contro il Wolfsburg che è lanciatissimo al sesto posto.

Il Bayern Monaco, dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro il Bayer Leverkusen, vuole riprendere la sua marcia sul Borussia Dortmund e dovrà farlo conquistando punti contro lo Schalke 04. L’Augsburg avrà di fronte, in casa, il Werder Brema che si trova al centro della classifica con 32 gol fatti e 32 gol subiti. Concluderà il turno la delicata sfida che vedrà contrapposte Stoccarda e Fortuna Dusseldorf, con una vittoria dei primi si potrebbe infuocare ancora di più la lotta salvezza.

Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della 21.ma giornata

VENERDI’ 8 ORE 20.30

Mainz – Bayer Leverkusen

SABATO 9 ORE 15.30

Borussia M’Gladbach – Herta Berlino

Lipsia – Eintracht

Borussia Dortmund – Hoffenheim

Friburgo – Wolfsburg

SABATO 9 ORE 18.30

Bayern Monaco – Schalke 04

DOMENICA 10 ORE 15.30

Werder Brema – Augsburg

DOMENICA 10 ORE 18

Fortuna Dusseldorf – Stoccarda

CLASSIFICA: Bor. Dortmund 49, Borussi M’Gladbach 42, Bayern Monaco 42, Lipsia 37, Eintracht 32, Wolfsburg 31, Leverkusen 30, Hoffenheim 29, Herta 28, Werder Brema 27, Mainz 27, Schalke 22, Friburgo 22, Fortuna Dusseldorf 22, Augsburg 18, Sotccarda 15, Norimberga 12, Hannover 11