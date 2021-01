Premier League, Burnley – Manchester United: diretta live e risultato

La partita Burnley – Manchester United di Martedì 12 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata di Premier League

BURNLEY – Martedì 12 gennaio 2021, alle ore 21:15 si disputerà Burnley – Manchester United, gara valida per la 18° giornata di Premier League. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta il Burnley ha avuto la meglio con il risultato di 0- . Sarà il fischietto Friend che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Turf Moor. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Manchester United e ne quotano la vittoria a 1.44. Negli ultimi cinque match disputati il Burnley ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; ha segnato 4 gol e ne ha subito 2. Il Manchester United ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; ha segnato 7 gol e neha subito 5 . Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 21:15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Liverpool e Manchester United sono in testa alla classifica di Premier League con 33 punti mentre in terza posizione troviamo il Leicester con 32.

Le probabili formazioni di Burnley – Manchester United

Il Burnley potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Pope tra i pali e retroguardia formata al centro da Long e Tarkowski, e da Lowton e Taylor. In mezzo al campo Westwood e Brownhill; sulle corsie McNeil e Brady. Davanti Wood e Rodriguez. Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lindelof e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bailly e Maguire. A centrocampo Fred e McTominay in cabina di regia mentre davanti spazio a James, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Cavani.

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; McNeil, Westwood, Brownhill, Brady; Wood, Rodriguez. Allenatore: Dyche

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Bailly, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, James, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani. Allenatore: Solskjaer

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Burnley – Manchester United , valida per la 18° giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su SKY SPORT FOOTBALL. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.