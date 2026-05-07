Bybit EU diventa Title Sponsor del Riviera Beach Volley 2026

Bybit EU annuncia la sponsorship del tour Riviera Beach Volley: 40 tappe in Liguria, supporto alla Coppa Italia per Club e servizi dedicati tramite Bybit Card

LAUGUEGLIA – Bybit EU scende in campo e diventa Title Sponsor del circuito Riviera Beach Volley, un tour di 40 tappe che da marzo a ottobre anima la costa ligure. Una partnership strategica che rafforza la presenza dell’azienda nel mondo dello sport, dopo le collaborazioni internazionali con Ski Austria e lo Stockholm Open di tennis. Il progetto punta a valorizzare il beach volley come disciplina capace di unire performance, spirito di squadra e partecipazione.

Al centro della collaborazione c’è la Bybit Card, pensata per semplificare l’esperienza di atleti e appassionati. La carta supporterà operativamente il circuito, facilitando attività legate alle gare e offrendo vantaggi dedicati nei weekend di competizione. Parallelamente, Bybit EU attiverà iniziative rivolte anche alla community Web2, con bonus di attivazione e incentivi immediati per chi partecipa agli eventi e alle attività social, avvicinando il pubblico alle soluzioni fintech in modo semplice e accessibile.

Evento di punta della stagione è stata la Coppa Italia per Club, disputata il 18 e 19 aprile a Laigueglia, che ha coinvolto circa 400 atleti da tutta Italia. Un appuntamento che ha consolidato il ruolo di Bybit EU come partner di riferimento per le competizioni di categoria.

“Questa partnership rappresenta un passo naturale”, ha dichiarato Matteo De Angelis, Country Manager Italia di Bybit EU. “Vogliamo andare oltre la sponsorship tradizionale, offrendo uno strumento utile e immediato per atleti e pubblico, rendendo l’esperienza di gara più moderna e accessibile”.

Bybit EU GmbH è un Crypto-Asset Service Provider autorizzato in Austria ai sensi del regolamento MiCAR. Opera nello Spazio Economico Europeo offrendo servizi di custodia, scambio e trasferimento di cripto-asset, senza svolgere attività di consulenza finanziaria o gestione di piattaforme di negoziazione.