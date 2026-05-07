Fantacalcio, 36° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Il fantacalcio in tempo reale sulla 36a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La trentaseiesima giornata di Serie A 2025/26Si parte venerdì con Torino–Sassuolo, Il sabato si accende alle 15 con Cagliari–Udinese,. A seguire, la Lazio ospita l’Inter, che ha già matematicamente conquistato il suo ventunesimo Scudetto con tre turni in anticipo. In serata Lecce–Juventus. I salentini non sono ancora matematicamente salvi e hanno bisogno di un risultato che possa blindare la permanenza; la Juve, invece, non può permettersi passi falsi nella corsa alla Champions.

La domenica si apre con Verona–Como, partita che incrocia destini opposti: i veneti sono già retrocessi, mentre il Como vuole consolidare una stagione sorprendente. Nel pomeriggio Cremonese–Pisa . Alle 18.00 la Roma fa visita a un Parma già salvo, ma tutt’altro che disposto a regalare nulla: per i giallorossi è un passaggio obbligato nella volata europea. La serata porta con sé il big match: Milan–Atalanta a San Siro. Una sfida che vale un posto in Champions, con due squadre che arrivano al confronto con motivazioni altissime e margini d’errore ridotti al minimo.

Il turno si chiude lunedì con Napoli–Bologna, gara che può ridisegnare ulteriormente la zona Europa.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su: DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Torino-Sassuolo, Lecce-Juventus e Parma-Roma saranno trasmesse anche sui canali Sky,

CONSIGLI – PAGELLE

Venerdì 8 maggio

20.45

Torino-Sassuolo

Sabato 9 maggio

15:00

Cagliari-Udinese

18:00

Lazio-Inter

20.45

Lecce-Juventus

Domenica 10 maggio

12:30

Verona-Como

15;00

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

18:00

Parma-Roma

Milan-Atalanta

Lunedì 11 maggio

20:45

Napoli-Bologna