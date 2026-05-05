Pagelle 35° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 35° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentacinquesima giornata di Serie A 2025-2026 consegna verdetti pesanti, a partire dal più atteso: l’Inter di Cristian Chivu è campione d’Italia con tre turni d’anticipo. Il 2-0 sul Parma chiude definitivamente i giochi e certifica una stagione straordinaria. A San Siro decidono Thuram, al tredicesimo gol in campionato, e Mkhitaryan.

Nel giorno del trionfo nerazzurro, il Napoli compie un passo fondamentale verso il secondo posto. A Como finisce 0-0, ma per gli uomini di Conte è un risultato prezioso: gara complicata, avversario in forma e un Milinkovic-Savic decisivo con due interventi da campione su Douvikas e Baturina.

Il Milan vive invece il momento più difficile della stagione. A Reggio Emilia. contro il Sassuolo, arriva un pesante 2-0 firmato Berardi e Laurienté. L’espulsione di Tomori dopo mezz’ora complica ulteriormente una serata già storta.

All’Allianz Stadium la Juventus non va oltre l’1-1 contro un Verona coraggioso. Gli ospiti passano con Bowie, bravo a sorprendere Di Gregorio. Nella ripresa entra Vlahovic e trova un gol splendido su punizione, spezzando un digiuno lunghissimo. Montipò però è insuperabile su Conceição e nega ai bianconeri una vittoria che avrebbe dato respiro. Nel posticipo del lunedì la Roma manda un segnale forte alla corsa europea: 4-0 alla Fiorentina e prestazione di grande autorità. A segno Mancini, Hermoso, Pisilli e Wesley.

A Bergamo l’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro un Genoa organizzato e attento. I rossoblù confermano la loro crescita, mentre i nerazzurri mancano un’altra occasione per blindare il settimo posto. Al Dall’Ara finisce 0-0 tra Bologna e Cagliari.

Il Lecce trova una vittoria pesantissima a Pisa: 1-2 firmato Banda e Cheddira, due gol che valgono un pezzo di salvezza. Crolla invece la Cremonese, avanti con Bonazzoli ma ribaltata dalla Lazio grazie a Isaksen e Noslin. La squadra di Giampaolo scivola a -4 dal Lecce, un distacco che rischia di diventare decisivo.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 5 maggio 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 1 maggio

20.45

Pisa-Lecce (pagelle-tabellino)

Sabato 2 maggio

15:00

Udinese-Torino (pagelle-tabellino)

18:00

Como-Napoli (pagelle-tabellino)

20.45

Atalanta-Genoa (pagelle-tabellino)

Domenica 3 maggio

12.30

Bologna-Cagliari (pagelle-tabellino)

15:00

Sassuolo-Milan (pagelle-tabellino)

18:00

Juventus-Verona (pagelle-tabellino)

20.45

Inter-Parma (pagelle-tabellino)

Lunedì 4 maggio

18.30

Cremonese-Lazio (pagelle-tabellino)

20.45

Roma-Fiorentina (pagelle-tabellino)