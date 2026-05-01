Udinese-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Torino di Sabato 2 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Sabato 2 maggio, alle ore 15, alla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Torino, anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Una sfida senza particolari interessi di classifica. L’Udinese torna davanti al proprio pubblivo dopo il pirotecnico 3-3 contro la Lazio, una partita folle decisa negli ultimi minuti e che ha confermato l’andamento irregolare dei friulani in questa fase di stagione. La squadra di Runjaic ha raccolto appena tre vittorie nelle ultime undici gare, tra le quali quelle contro Geno a e contro il Milan a San Siro..

Il Torino arriva invece dal 2-2 in rimonta contro l’Inter, un risultato che ha dato ulteriore slancio alla formazione di D’Aversa, imbattuta da quattro giornate. La reazione mostrata contro i nerazzurri ha evidenziato carattere e compattezza, ma resta un dato che pesa: lontano da casa i granata hanno vinto solo una delle ultime otto partite. All’andata, lo scorso 7 gennaio, fu l’Udinese a imporsi 2-1.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-TORINO]

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, alla sua terza presenza assoluta in Serie A. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Cecconi e Moro, il quarto ufficiale Zanotti, Maggioni al VAR e Dionisi all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE – Udinese orientata verso il 3-5-1-1. Okoye in porta, difesa composta da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce Ehizibue e Kamara garantiranno ampiezza e corsa, mentre in mezzo Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp formeranno il cuore del gioco. Sulla trequarti spazio a Zaniolo, con Buksa riferimento avanzato.

COME ARRIVA IL TORINO – Torino disposto con il 3-5-2. Paleari tra i pali, linea difensiva con Coco, Ismajli ed Ebosse. Sugli esterni Pedersen e Obrador, mentre Ilkhan, Gineitis e Vlasic agiranno in zona centrale. In attacco la coppia formata da Simeone e Adamsl

Probabili formazioni di Udinese-Torino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Buksa, Zaniolo. Allenatore: Runjaic

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: