Udinese-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Torino di Sabato 2 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A
UDINE – Sabato 2 maggio, alle ore 15, alla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Torino, anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
Indice:
- Tabellino in tempo reale
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
Una sfida senza particolari interessi di classifica. L’Udinese torna davanti al proprio pubblivo dopo il pirotecnico 3-3 contro la Lazio, una partita folle decisa negli ultimi minuti e che ha confermato l’andamento irregolare dei friulani in questa fase di stagione. La squadra di Runjaic ha raccolto appena tre vittorie nelle ultime undici gare, tra le quali quelle contro Geno a e contro il Milan a San Siro..
Il Torino arriva invece dal 2-2 in rimonta contro l’Inter, un risultato che ha dato ulteriore slancio alla formazione di D’Aversa, imbattuta da quattro giornate. La reazione mostrata contro i nerazzurri ha evidenziato carattere e compattezza, ma resta un dato che pesa: lontano da casa i granata hanno vinto solo una delle ultime otto partite. All’andata, lo scorso 7 gennaio, fu l’Udinese a imporsi 2-1.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI UDINESE-TORINO]
L’arbitro
La direzione di gara è affidata a Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, alla sua terza presenza assoluta in Serie A. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Cecconi e Moro, il quarto ufficiale Zanotti, Maggioni al VAR e Dionisi all’AVAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA L’UDINESE – Udinese orientata verso il 3-5-1-1. Okoye in porta, difesa composta da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce Ehizibue e Kamara garantiranno ampiezza e corsa, mentre in mezzo Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp formeranno il cuore del gioco. Sulla trequarti spazio a Zaniolo, con Buksa riferimento avanzato.
COME ARRIVA IL TORINO – Torino disposto con il 3-5-2. Paleari tra i pali, linea difensiva con Coco, Ismajli ed Ebosse. Sugli esterni Pedersen e Obrador, mentre Ilkhan, Gineitis e Vlasic agiranno in zona centrale. In attacco la coppia formata da Simeone e Adamsl
Probabili formazioni di Udinese-Torino
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Buksa, Zaniolo. Allenatore: Runjaic
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D’Aversa
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.