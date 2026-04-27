Lazio-Udinese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Udinese di lunedì 27 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Lunedì 27 aprile, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Udinese, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti freschi di conquista della finale di Coppa Italia dopo avere eliminato l’Atalanta ai rigori al Gewiss Stadium dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. Per quel che riguarda il campionato, invece, la squadra di Sarri nell’ultima partita giocata ha vinto per 2-0 in casa del Napoli grazie alle reti di Cancellieri e Basic. La squadra capitolina si trova al nono posto in classifica con 47 punti frutto di dodici vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà l’Udinese che nello scorso turno ha perso per uno a zero in casa del Parma non dando continuità ai quattro punti raccolti contro Como e Milan nelle settimane precedenti. I bianconeri occupano l’undicesima posizione con 43 punti a fronte di dodici vittorie, sette pareggi e quattordici sconfitte.

La gara sarà affidata al sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo coadiuvato da Palermo e Zanellati, il quarto uomo sarà Marchetti, mentre al VAR andranno Camplone e Maggioni.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-UDINESE]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-UDINESE Lunedì 27 aprile dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo dirigere Lazio-Udinese, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Per quanto riguarda l’Udinese i precedente sono due, uno in Serie A e uno in Coppa Italia, con i bianconeri vincitori in entrambe le occasioni. Nessun precedente, invece, con la Lazio.

I precedenti tra Lazio e Udinese

Sono ben 105 i precedenti complessivi tra Lazio e Udinese. Il bilancio è a favore dei biancocelesti che hanno trovato la vittoria per 48 volte contro le 29 dei bianconeri, mentre per 38 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. La gara di andata giocata a Udine terminò con il punteggio di 1-1 con autogol di Solet e gol Davis che in un finale infuocato trovò il gol del pareggi.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri risponderà con il solito 4-3-3 In porta ci sarà Motta, i terzini saranno Lazzari e Pellegrini con Romagnoli e Provstgaard a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor, mentre il tridente offenvio sarà composta da Isaksen, Maldini e Zaccagni.

QUI UDINESE – Gli ospiti, guidati da Kosta Runjaic, scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Okoye con Kristensen, Kabasele e Solet a formare il tridente difensivo. A centrocampo Ehizibue e Kamara saranno larghi con Piotrowski e Miller a completare il reparto centralemente. Dietro alla punta Zaniolo svarieranno sulla trequarti Ekkellenkamp e Atta.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Bašić; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Kosta Runjaic

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Udinese valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Udinese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.