Pagelle Lazio-Udinese del 26 aprile 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Lazio-Udinese, per la 34° giornata di Serie A 2025/2026: Atta è il migliore del match
LAZIO (4-3-3): Motta 5; Lazzari 5.5, Romagnoli 6, Provstgaard 5.5, Pellegrini 6,5 (dal 38′ st Nuno Tavares 5.5); Basic 6.5 (dal 35′ st Pedro 7.5), Patric 5.5, Taylor 6; Cancellieri 5.5 (dal 20′ st Isaksen 6.5), Dia 5 (dal 1′ st Dele-Bashiru 5.5), Noslin 6 (dal 32′ st Maldini 7). A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Maldini, Ratkov. Allenatore: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 5.5, Kabasele 5.5 (dal 37′ st Zarraga s.v.), Solet 5.5; Ehizibue 7 (dal 37′ st Bayo 6.5), Ekkelenkamp 6.5 (dal 23′ st Buksa 5.5), Piotrowski 6 (dal 20′ st Miller 6), Atta 8, Kamara 5.5 (dal 37′ st Arizala s.v.); Zaniolo 6, Gueye 5. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati. Allenatore: Runjaic.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 18′ pt Ehzibue, al 5′ st Pellegrini Lu., al 35′ st Pedro, al 40′ st Atta, al 48′ st Atta, al 50′ st Maldini
Ammonizioni: Cancellieri, Pellegrini, Zarraga, Patric
Recupero: 1′ pt, 4′ st
Assist: Ekkelenkamp, Pedro
Gol vittoria: –
Gol da fuori: Pedro
Gol dalla panchina: Pedro
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Pedro, Atta