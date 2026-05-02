Le partite di oggi, sabato 2 maggio 2026: Como-Napoli, Atalanta-Genoa e Udinese-Toro

Elenco delle partite previste per oggi, sabato 2 maggio 2026: speranze Champions più o meno accese per tre compagini di Serie A, torna in primo piano anche la Supercoppa Serie C

Il count-down è ufficialmente iniziato. La Serie A si prepara a entrare ufficialmente nella sua fase conclusiva e lo farà a partire da questo sabato 2 maggio con tre match che potrebbero mettere un punto più che decisivo sulla bagarre Champions. Speranze più o meno accese, come quelle che riguarderanno altrettante squadre di terza serie: in attesa degli ormai prossimi play off e play out, lo spettacolo sarà infatti comunque assicurato grazie al primo incontro dell’ormai consolidato e tradizionale mini triangolare della Supercoppa Serie C. Tutto nella norma invece nei top campionati europei. Iniziamo il focus.

Indice

Serie A, tutte le combinazioni in ottica Scudetto e qualificazione Champions

Meno 4 alla fine delle ostilità. Manca poco meno di un mese prima che la lunga stagione di Serie A possa definitivamente volgere al termine con le tanto agognate vacanze che però non toccheranno chi parteciperà al Mondiale americano. Tutto a cominciare dalla prossima estate e così nel frattempo la 35esima giornata avanzerà con 3 match distribuiti nei consueti blocchi orari delle 15, delle 18 e delle 20.45: in successione Udinese-Torino, Como-Napoli e Atalanta-Genoa. Restare quanto più possibile attaccati al treno Champions rappresentato dalla Juve oggi distante tre lunghezze e blindare invece una volta per tutte secondo posto e allegato pass europeo.

Questi gli obiettivi di Como e Napoli in vista del super scontro del Sinigaglia. Una sfida di vertice che di conseguenza potrebbe avere chiare ed evidenti ripercussioni sull’alta griglia di classifica. Una vittoria degli azzurri, accompagnata da un k.o della Roma in casa domani con la Fiorentina, li proietterebbe a più 11 su entrambe con soli 9 punti ancora in palio, certificando la seconda qualificazione matematica consecutiva all’Europa dei grandi. Un non successo spalencherebbe al contrario le porte al 21esimo Scudetto dell’Inter, a cui a propria volta basterà non uscire sconfitto in casa col Parma nel posticipo di domenica sera di San Siro. Pura formalità.

Champions ormai irraggiungibile poi per l’Atalanta, frenata nello scorso turno dalla debacle di Cagliari che, al massimo, permetterà di puntare ad una primo storico pass per la Conference League. Ma ciò dipenderà in gran parte dalla finale di Coppa Italia e da un eventuale successo della Lazio, perché in questo caso gli ororbici rimarrebbero a bocca asciutta proprio in favore dei biancocelesti, a quel punto in Europa League con il passaggio in Conference che andrebbe a scalare alla sesta in graduatoria. Salvezza completamente agguantata infine da parte Udinese, Toro e Genoa, rispettivamente a quota 44, 41 e 39 e perciò senza più alcuna pretesa in un finale di stagione che si preannuncia tranquillissimo.

Il recap sul format della Supercoppa Serie C

Regular season terminata quindi in Serie B e in Serie C, dove andranno giocati solo gli appuntamenti dei play off e dei play out. Da non dimenticare però la 26esima edizione della Supercoppa Serie C, la quale come di consueto verrà disputata nel classico formato “triangolare”. Solo le vincitrici dei tre Gironi A, B e C avranno infatti la possibilità di conquistare il trofeo, aggiungendo un’altra soddisfazione alla promozione in B già in tasca. Queste le premesse del match delle 17.30 tra Arezzo e L.R. Vicenza. E il risultato dell’incontro non sarà di poco conto anche per ragioni di calendario: se fossero infatti i toscani a prevalere, il Benevento, la terza coinvolta, avrebbe la certezza di affrontare i veneti in trasferta allo stadio Menti nella propria gara inaugurale del prossimo week end. Chi si aggiudicherà il mini torneo?

Non meno rilevanti, tra mattinata e primo pomeriggio, la Serie A Femminile e il Campionato Primavera 1.

In Premier prosegue il testa a testa per il titolo tra Arsenal e City

Grande fermento pure negli altri top campionati europei, in primis in Premier League. 73 i punti della capolista Arsenal, 70 quelli del Manchester City secondo ma con una gara da recuperare. L’epilogo per la conquista dello scettro di campione d’Inghilterra si prospetta infatti più che appassionante, con un testa a testa destinato a durare fino all’ultimo respiro. E le fatiche della semifinale di Champions pareggiata in settimana con l’Atletico potrebbero farsi sentire sponda Gunners, specialmente in vista del mai banale derby delle 18.30 Londra col Fulham, vera e propria mina vagante in questa coda di stagione come dimostrato anche nella vittoria a sorpresa di 7 giorni fa sull’Aston Villa quinto e con un piede e mezzo in Champions. Alle ore 16 via libera invece in contemporanea a Brentford-West Ham, Newcastle-Brighton e a Wolverhampton-Sunderland.

Affinchè invece il Barcellona possa trionfare stesso al termine del weekend in Liga, servirà il verificarsi di due condizioni: un successo stasera alle 21 in trasferta contro l’Osasuna e un passo falso del Real Madrid domani contro l’Espanyol. In palinsesto alle 14, alle 16.15 e alle 18.30 pure Villarreal-Levante, Valencia-Atletico Madrid e Alavés-Athletic Bilbao.

Tutto già deciso in Bundesliga, dove il Bayern Monaco già campione affronterà alle 15.30 l’Heidenheim per prepararsi mentalmente al meglio al ritorno delle semifinale di Champions col Psg. Allw 15.30 e alle 18.30 spazio pure a Werder Brema-Augusta, Eintracht Francoforte-Amburgo, Hoffenheim-Stoccarda, Union Berlino-Colonia e a Bayer Leverkusen-RB Lipsia.

Stesso situazione del Bayern in Ligue 1 per il Paris Saint Germain, di scena alle 17 in casa con il Lorient in un programma che dalle 15 alle 21.00 comprenderà anche Nantes-Olympique Marsiglia, Metz-Monaco e Nizza-Lens. In risalto anche l’Eredivisie olandese e la Women’s Champions League e dove Lione Arsenal delle 15 deciderà la prima finalista di questa edizione della kermesse. Da segnalare infine il ritorno nella notte italiana della Primera Divisòn argentina e della Serie A Betano brasiliana.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

18:00

20:45

Atalanta-Genoa

SUPERCOPPA SERIE C

17:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 2 maggio 2026

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana – Egnatia 16:00

Partizani – Flamurtari 16:00

Teuta – Tirana 16:00

Vllaznia – Bylis 16:00

Vora – AF Elbasani 16:00

ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL – APERTURA

Barracas Central – Banfield 19:00

Lanus – Dep. Riestra 19:30

Central Cordoba – Boca Juniors 21:15

San Lorenzo – Independiente 23:45

Union Santa Fe – Talleres Cordoba 23:45

AUSTRIA: BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Grazer – Tirol 17:00

Ried – BW Linz 17:00

BELGIO: JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Westerlo – Leuven 16:00

Charleroi – Genk 18:15

BELGIO: JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

St. Truiden – Royale Union SG 20:45

BELGIO: JUPILER LEAGUE – SPAREGGIO

Lommel SK – Beerschot VA 20:00

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Always Ready – Nacional Potosi 21:00

Aurora – Guabira 23:15

BRASILE: SERIE A BETANO

Botafogo RJ – Remo 21:00

Palmeiras – Santos 23:30

Vitoria – Coritiba 23:30

CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:

Inter Toronto – Atl. Ottawa 01:30

HFX Wanderers – Forge 20:00

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA

Once Caldas – Atl. Nacional 01:00

Chico – Llaneros 21:00

Jaguares de Cordoba – Cucuta 23:00

ECUADOR: LIGA PRO

Libertad – Aucas 02:00

Dep. Cuenca – Tecnico U. 21:00

LDU Quito – Guayaquil City 23:30

ELITESERIENNORVEGIA:

Brann – Fredrikstad 18:00

EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – PLAY OFF

Lyon D – Arsenal D 15:00

FRANCIA: LIGUE 1

Nantes – Marsiglia 15:00

PSG – Lorient 17:00

Metz – Monaco 19:00

Nizza – Lens 21:05

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Bielefeld – Bochum 13:00

Dresda – Kaiserslautern 13:00

Kiel – Braunschweig 13:00

Schalke – Dusseldorf 20:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

Bayern – Heidenheim 15:30

Brema – Augusta 15:30

Francoforte – Amburgo 15:30

Hoffenheim – Stoccarda 15:30

Union Berlino – Colonia 15:30

Leverkusen – RB Lipsia 18:30

GIAPPONE: J1 LEAGUE

Okayama – Hiroshima 05:55

Kyoto – Shimizu 07:00

Tokyo – Kawasaki 07:00

Yokohama M. – Mito 07:00

G-Osaka – Kobe 08:00

Urawa – Chiba 09:00

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Blackburn – Leicester 13:30

Bristol City – Stoke 13:30

Derby – Sheffield Utd 13:30

Hull – Norwich 13:30

Ipswich – QPR 13:30

Millwall – Oxford Utd 13:30

Portsmouth – Birmingham 13:30

Preston – Southampton 13:30

Sheffield Wed – West Brom 13:30

Swansea – Charlton 13:30

Watford – Coventry 13:30

Wrexham – Middlesbrough 13:30

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brentford – West Ham 16:00

Newcastle – Brighton 16:00

Wolves – Sunderland 16:00

Arsenal – Fulham 18:30

ISRAELE: LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

H. Petah Tikva – M. Haifa 19:15

B. Jerusalem – M. Tel Aviv 19:30

H. Beer Sheva – H. Tel Aviv 19:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 – Parma U20 11:00

Verona U20 – Napoli U20 11:00

Monza U20 – Milan U20 13:00

Genoa U20 – Cesena U20 15:00

Inter U20 – Bologna U20 15:00

ITALIA: PRIMAVERA 2

Udinese U19 – Brescia U19 11:00

AlbinoLeffe U19 – Lecco U19 15:00

Avellino U19 – Palermo U19 15:00

Bari U19 – Salernitana U19 15:00

Catanzaro U19 – Monopoli U19 15:00

Cittadella U19 – Entella U19 15:00

Como U19 – Modena U19 15:00

Cosenza U19 – Crotone U19 15:00

Empoli U19 – Pisa U19 15:00

Perugia U19 – Ascoli U19 15:00

Pescara U19 – Benevento U19 15:00

Reggiana U19 – Padova U19 15:00

Renate U19 – Vicenza U19 15:00

Sampdoria U19 – Pro Vercelli U19 15:00

Spezia U19 – Ternana U19 15:00

Südtirol U19 – Venezia U19 15:00

ITALIA: SERIE A

Udinese – Torino 15:00

Como – Napoli 18:00

Atalanta – Genoa 20:45

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Juventus D 12:30

Sassuolo D – Genoa D 15:00

Inter D – Milan D 18:30

Roma D – Ternana D 18:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Folgore Caratese – Sondrio 20:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Ghiviborgo – Grosseto 15:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Palmese 1914 – Monastir 14:30

ITALIA: SUPERCOPPA (SERIE C)

Arezzo – L.R. Vicenza 17:30

MAROCCO: BOTOLA PRO

COD Meknes – Maghreb Fez 21:00

OLANDA: EREDIVISIE

Utrecht – Breda 16:30

Groningen – Excelsior 18:45

Ajax – PSV 20:00

Nijmegen – Telstar 21:00

OLANDA: EREDIVISIE – PLAY OFF RETROCESSIONE

Almere City – Den Bosch 14:00

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – APERTURA

Libertad – San Lorenzo 01:00

PERU: LIGA 1 – APERTURA

FC Cajamarca – Sport Boys 20:00

AD Tarma – Grau 22:15

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Arouca – Santa Clara 16:30

Moreirense – Estrela 16:30

Nacional – AFS 16:30

Famalicao – Benfica 19:00

FC Porto – Alverca 21:30

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Dynamo Makhachkala – FK Rostov 13:00

Baltika – Kazan 15:30

CSKA Mosca – Zenit 18:00

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Domagnano – Folgore 15:00

La Fiorita – Fiorentino 18:00

SPAGNA: LALIGA

Villarreal – Levante 14:00

Valencia – Atl. Madrid 16:15

Alaves – Ath. Bilbao 18:30

Osasuna – Barcellona 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Cultural Leonesa – Cadice 16:15

Castellon – Cordoba 18:30

Eibar – Malaga 21:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Lausanne – Luzern 18:00

Winterthur – Zurigo 18:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Basilea – Thun 20:30

TURCHIA: SUPER LIG

Fenerbahce – Basaksehir 19:00

Samsunspor – Galatasaray 19:00

Trabzonspor – Goztepe 19:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Kolos Kovalivka 12:00

Veres-Rivne – Epitsentr 14:30

Karpaty Lviv – LNZ Cherkasy 17:00

UNGHERIA: NB I.

MTK Budapest – Nyiregyhaza 13:00

Kazincbarcika – Kisvarda 16:00

Győr – DVTK 19:15

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Juventud – Wanderers 17:30

Cerro CA – Maldonado 20:30

Liverpool M. – Danubio 23:30

USA: MLS

Toronto FC – San Jose Earthquakes 19:00

Sporting Kansas City – Seattle Sounders 20:30

Real Salt Lake – Portland Timbers 22:45

VENEZUELA: LIGA FUTVE – APERTURA – QUADRANGOLARE

Estudiantes M. – Dep. Tachira 22:00