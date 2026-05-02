I risultati del 2 maggio 2026: Como-Napoli in evidenza

In Serie A si gioca anche Udinese-Torino e Atalanta-Genoa, Supercoppa in Serie C e calcio europeo. Successo per Auckland e Sydney in A-League
Il programma di sabato 2 maggio si è aperto con il calcio sudamericano. In Colombia 1-0 dell’Once Caldas sull’Atletico Nacional mentre in Ecuador 3-2 de la Libertad sull’Aucas. In Paraguay 5-0 de la Libertad sul San Lorenzo nella Copa de Primera mentre nella Canadian Premier League poker interno dell’Inter Toronto sull’Atletico Ottawa.
In A-League da una parte l’Auckland supera ai rigori il Melbourne City mentre Sydney ha battuto 1-0 il Melbourne Victory. Nella Super League cinese 3-1 del Qingdao Hainiu sullo Shanghai Port e nel Campionato Primavera 1 tanti gol nelle tre sfide disputate. 4-3 del Parma in casa della Lazio, 5-2 del Verona sul Napoli e 1-1 tra Monza e Milan.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A già in campo Udinese-Torino quindi alle ore 18 c’è il big match tra Como e Napoli e alle 20:45 Atalanta-Genoa. In Ligue 1 c’è PSG-Lorient alle ore 17 mentre in Bundesliga troviamo Leverkusen-RB Lipsia alle 18:30. Si gioca anche in Premier League con Arsenal-Fulham alle 18:30 e in Liga trasferta per Atletico Madrid e Barcellona rispettivamente contro Valencia e Osasuna. In Italia ricordiamo anche la Supercoppa Serie C delle 17:30 tra Arezzo e Vicenza.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 MAGGIO 2026
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Din. Tirana - Egnatia 2-0 (*)
Partizani - Flamurtari 1-3 (*)
Teuta - Tirana 0-1 (*)
Vllaznia - Bylis 0-1 (*)
Vora - AF Elbasani 16:00SRF
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Barracas Central - Banfield 19:00
Lanus - Dep. Riestra 19:30
Central Cordoba - Boca Juniors 21:15
San Lorenzo - Independiente 23:45
Union Santa Fe - Talleres Cordoba 23:45
AUSTRIA: BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE
Grazer - Tirol 1-0 (*)
Ried - BW Linz 1-0 (*)
BELGIO: JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI
Westerlo - Leuven 3-3 (*)
Charleroi - Genk 18:15
BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
St. Truiden - Royale Union SG 20:45
BELGIO: JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO
Lommel SK - Beerschot VA 20:00
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Always Ready - Nacional Potosi 21:00
Aurora - Guabira 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Botafogo RJ - Remo 21:00
Palmeiras - Santos 23:30
Vitoria - Coritiba 23:30
CANADIAN PREMIER LEAGUECANADA:
Inter Toronto - Atl. Ottawa 4-1 (Finale)
HFX Wanderers - Forge 20:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Once Caldas - Atl. Nacional 1-0 (Finale)
Chico - Llaneros 21:00
Jaguares de Cordoba - Cucuta 23:00
ECUADOR: LIGA PRO
Libertad - Aucas 3-2 (Finale)
Dep. Cuenca - Tecnico U. 21:00
LDU Quito - Guayaquil City 23:30
ELITESERIENNORVEGIA:
Brann - Fredrikstad 18:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF
Lyon D [Qualificato]: Lyon D - Arsenal D 3-1 (Finale)
FRANCIA: LIGUE 1
Nantes - Marsiglia 3-0 (Finale)
PSG - Lorient 1-1 (*)
Metz - Monaco 19:00
Nizza - Lens 21:05
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Bielefeld - Bochum 1-1 (Finale)
Dresda - Kaiserslautern 1-0 (Finale)
Kiel - Braunschweig 2-0 (Finale)
Schalke - Dusseldorf 20:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Bayern - Heidenheim 3-3 (Finale)
Brema - Augusta 1-3 (Finale)
Francoforte - Amburgo 1-2 (Finale)
Hoffenheim - Stoccarda 3-3 (Finale)
Union Berlino - Colonia 2-2 (Finale)
Leverkusen - RB Lipsia 18:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Okayama - Hiroshima 1-0 (Finale)
Kyoto - Shimizu 1-2 (Finale)
Tokyo - Kawasaki 2-0 (Finale)
Yokohama M. - Mito 1-2 (Dopo Rigori)
G-Osaka - Kobe 5-0 (Finale)
Urawa - Chiba 2-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Blackburn - Leicester 0-1 (Finale)
Bristol City - Stoke 2-0 (Finale)
Derby - Sheffield Utd 1-2 (Finale)
Hull - Norwich 2-1 (Finale)
Ipswich - QPR 3-0 (Finale)
Millwall - Oxford Utd 2-0 (Finale)
Portsmouth - Birmingham 1-1 (Finale)
Preston - Southampton 1-3 (Finale)
Sheffield Wed - West Brom 2-1 (Finale)
Swansea - Charlton 3-1 (Finale)
Watford - Coventry 0-4 (Finale)
Wrexham - Middlesbrough 2-2 (Finale)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brentford - West Ham 2-0 (*)
Newcastle - Brighton 2-1 (*)
Wolves - Sunderland 1-1 (*)
Arsenal - Fulham 18:30
ISRAELE: LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
H. Petah Tikva - M. Haifa 19:15
B. Jerusalem - M. Tel Aviv 19:30
H. Beer Sheva - H. Tel Aviv 19:30
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Parma U20 3-4 (Finale)
Verona U20 - Napoli U20 5-2 (Finale)
Monza U20 - Milan U20 1-1 (Finale)
Genoa U20 - Cesena U20 15:00SRF
Inter U20 - Bologna U20 15:00SRF
ITALIA: PRIMAVERA 2
Udinese U19 - Brescia U19 3-0 (Finale)
AlbinoLeffe U192 - Lecco U19 1-2 (Finale)
Avellino U19 - Palermo U19 3-1 (Finale)
Bari U19 - Salernitana U19 15:00SRF
Catanzaro U19 - Monopoli U19 3-0 (Finale)
Cittadella U19 - Entella U19 15:00SRF
Como U19 - Modena U19 1-3 (Finale)
Cosenza U19 - Crotone U19 2-0 (Finale)
Empoli U19 - Pisa U19 3-1 (Finale)
Perugia U19 - Ascoli U19 15:00SRF
Pescara U19 - Benevento U19 5-2 (Finale)
Reggiana U19 - Padova U19 1-1 (Finale)
Renate U19 - Vicenza U19 1-1 (Finale)
Sampdoria U19 - Pro Vercelli U19 4-1 (Finale)
Spezia U19 - Ternana U19 2-1 (Finale)
Südtirol U19 - Venezia U19 15:00SRF
ITALIA: SERIE A
Udinese - Torino 2-0 (Finale)
Como - Napoli 18:00
Atalanta - Genoa 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Napoli D - Juventus D 2-3 (Finale)
Sassuolo D - Genoa D 0-0 (Finale)
Inter D - Milan D 18:30
Roma D - Ternana D 18:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Folgore Caratese - Sondrio 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Ghiviborgo - Grosseto 0-3 (Finale)
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Palmese 1914 - Monastir 0-2 (Finale)
ITALIA: SUPERCOPPA (SERIE C)
Arezzo - L.R. Vicenza 0-0 (*)
MAROCCO: BOTOLA PRO
COD Meknes - Maghreb Fez 21:00
OLANDA: EREDIVISIE
Utrecht - Breda 0-0 (Intervallo)
Groningen - Excelsior 18:45
Ajax - PSV 20:00
Nijmegen - Telstar 21:00
OLANDA: EREDIVISIE - PLAY OFF RETROCESSIONE
Almere City [Qualificato]: Almere City - Den Bosch 3-0 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Libertad - San Lorenzo 5-0 (Finale)
PERU: LIGA 1 - APERTURA
FC Cajamarca - Sport Boys 20:00
AD Tarma - Grau 22:15
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Arouca - Santa Clara 1-1 (*)
Moreirense - Estrela 1-2 (Intervallo)
Nacional - AFS 1-1 (*)
Famalicao - Benfica 19:00
FC Porto - Alverca 21:30
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Dynamo Makhachkala - FK Rostov 1-2 (Finale)
Baltika - Kazan 0-1 (Finale)
CSKA Mosca - Zenit 18:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF
Domagnano - Folgore 0-1 (Finale)
La Fiorita - Fiorentino 18:00
SPAGNA: LALIGA
Villarreal - Levante 5-1 (Finale)
Valencia - Atl. Madrid 0-0 (*)
Alaves - Ath. Bilbao 18:30
Osasuna - Barcellona 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Cultural Leonesa - Cadice 1-1 (*)
Castellon - Cordoba 18:30
Eibar - Malaga 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE
Lausanne - Luzern 18:00
Winterthur - Zurigo 18:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP
Basilea - Thun 20:30
TURCHIA: SUPER LIG
Fenerbahce - Basaksehir 19:00
Samsunspor - Galatasaray 19:00
Trabzonspor - Goztepe 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Oleksandriya - Kolos Kovalivka 0-2 (Interrotta)
Veres-Rivne - Epitsentr 3-3 (Finale)
Karpaty Lviv - LNZ Cherkasy 0-0 (*)
UNGHERIA: NB I.
MTK Budapest - Nyiregyhaza 1-1 (Finale)
Kazincbarcika - Kisvarda 2-1 (*)
Győr - DVTK 19:15
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Juventud - Wanderers 0-0 (*)
Cerro CA - Maldonado 20:30
Liverpool M. - Danubio 23:30
USA: MLS
Toronto FC - San Jose Earthquakes 19:00
Sporting Kansas City - Seattle Sounders 20:30
Real Salt Lake - Portland Timbers 22:45
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA - QUADRANGOLARE
Estudiantes M. - Dep. Tachira 22:00