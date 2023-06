Cagliari – Bari 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Bari di giovedì 8 giugno 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la finale playoff di andata della Serie B 2022-2023

CAGLIARI – Giovedì 8 giugno all’Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari–Bari, gara valida per la finale playoff d’andata della Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri che grazie al pareggio senza reti sul campo del Parma è riuscita a conquistare la finale playoff. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Michele Mignani che hanno superato davanti al proprio pubblico il Sudtirol nella semifinale di ritorno con lo stesso risultato strappato dagli altoatesini all’andata (1-0), così facendo a passare il turno sono stati i biancorossi in virtù del miglior piazzamento ottenuto in regular season. Tra le mura amiche, in questa stagione i rossoblù hanno conquistato 13 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte mentre i biancorossi in esterna sono riusciti a portare a casa 11 successi, 5 pareggi e 4 ko. Posizione di vantaggio per il Bari rispetto al Cagliari, la squadra di Mignani con due pareggi volerebbe in Serie A mentre ai sardi di Ranieri serve vincere una delle due gare in questione per raggiungere il loro obiettivo. Finale di ritorno in programma domenica 11 giugno alle ore 20:30. I precedenti tra le due compagini in terra sarda sono ventidue: sette pareggi, quattro vittorie del Bari contro le undici del Cagliari.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI – BARI]

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI - BARI 1-0 69' Destro di Azzi dal limite dell'area con il piatto, attento Caprile che blocca centralmente senza troppi problemi. 64' Sta spingendo tantissimo il Bari che sta mettendo alle corde il Cagliari che non riesce piu ad uscire dall propria metà campo. 60' Clamoroso ancora Radunovic che chiude la porta sul colpo di testa di Benedetti che sbuca in mezzo alla difesa del Cagliari, superlativo Radunovic che salva. 56' Non ce la fa Mancosu per un problema al ginocchio al suo posto dentro Prelec. 49' Che miracolo di Radunovic con il piede destro!!!! Chedira mette giù la palla al limite dell'area, manda al bar Goldanica e incrocia a botta sicura davanti al portiere del Cagliari che compie un autentico miracolo! 45' Riparte Cagliari Bari INIZIO SECONDO TEMPO 49' Finisce qui il primo tempo! Cagliari avanti 1-0! 48' Brivido ancora per il Cagliari ancora sull'asse Esposito-Cheddira, ancora da calcio d'angolo. Palla fuori di niente! 45' 4 minuti di recupero! 40' PARA TUTTO RADUNOVIC!!!! CHE POI IN DUE TEMPI LIBERA L'AREA!! SBAGLIA CHEDDIRA CAGLIARI ANCORA AVANTI! 38' Rigore per il Bari dopo l'on field review 38' Check del VAR per possibile rigore per il bari per un tocco di mano di Nandez in area di rigore sul cross di Esposito. 34' Altra palla inattiva pericolosa per il Cagliari, è di nuovo Cheddira a staccare su tutti. Palla alta. 30' Pericoloso Cheddira sul calcio d'angolo calciato perfettamente da Esposito. Il marocchino gira di testa anticipando l'uscita di Radunovic, ma la palla si perde altra sopra la porta del Cagliari. 23' Ancora pericolo per il Bari: combinazione rapida tra Lapadula e Mancuso con quest'ultimo che calcia potente dal limite trovando la respinta con i pugni di Caprile. 21' Traversa Cagliari!! Vicino al raddoppio Deiola sul bel calcio d'angolo di Mancosu che trova il cetrocampista ul secondo palo. Stacco ottimo, ma la palla si stampa sulla traversa. 20' Ripartenza Cagliare con Luvumbo che punta Zuzek dalla trquarti fino all'ingresso dell'area e poi scocca il mancino, mura il difensore del Bari. 16' Occasione clamorosa per il Bari con Zuzek che sugli sviluppi di un calcio d'angolo incorna bene con la testa mettendo la palla fuori di nulla, questione di centimetri. 14' Affonda Mazzotta sulla sinistra e mette un cross forte rasoterra a cercare Cheddira, bravissimo Radunovic a distendersi e bloccare la sfara prima che l'attaccante marocchino possa colpirla. 9' LAPADULAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! MANCUSO PERFETTO DALLA TREQUARTI PER LAPADULA CHE DI TESTA INCROCIA BENISSIMO PRENDENDO IN CONTROTEMPO CAPRILE!!!! CAGLIARI IN VANTAGGIO! 6' Primi minuti di casa in favore del Cagliari che sta dominando la sfida in queste fasi iniziali. 3' Cross di Nandez rasoterra vicino alla bandierina per Luvumbo, anticpa tutto un difensore dal Bari che spazza lontano. 0' Si parte! INIZIO PARTITA Ore 20.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Cagliari - Bari, finale di andata dei playoff di Serie B. TABELLINO CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu (11'st Prelec); Luvumbo, Lapadula. A disposizione: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Pavoletti, Obert, Kourfalidis, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Esposito. A disposizione: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Pucino, Ceter, Bellomo, Molina, Folorunsho, Mallamo. Allenatore: Mignani Reti: 9'pt Lapadula Note: 40'pt Radunovic para rigore a Cheddira Recupero: 4'pt

Convocati del Cagliari

Portieri: Aresti, Ciocci, Radunovic

Difensori: Altare, Azzi, Barreca, Goldaniga, Obert, Zappa

Centrocampisti: Di Pardo, Deiola, Kourfalidis, Lella, Makoumbou, Mancosu, Nandez, Rog, Viola

Attaccanti: Lapadula, Luvumbo, Millico, Pavoletti, Prelec.

Convocati del Bari

Portieri: 1.Frattali, 18.Caprile, 22.Sarri

Difensori: 5.Matino, 6.Di Cesare, 21.Zuzek, 23.Vicari, 25.Pucino, 27.Mazzotta, 44.Bosisio, 93.Dorval

Centrocampisti: 4.Maita, 8.Benali, 17.Maiello, 63.Bellomo, 79.Molina, 80.Benedetti, 90.Folorunsho, 99.Mallamo

Attaccanti: 7.Antenucci, 9.Esposito, 10.Botta, 11.Cheddira, 14.Mrachioli, 19.Galano, 26.Scheidler, 30. Ceter

Le parole di Claudio Ranieri

“Servirà avere grande determinazione e volontà, sappiamo che ci giochiamo una stagione, che abbiamo dietro un popolo, un’isola e mi dispiace non avere uno stadio da 50mila come quello di Bari. Avremmo riempito il Sant’Elia, se ci fosse stato uno stadio, mi auguro venga fatto al più presto perché il popolo sardo ne ha bisogno. Non c’è bisogno di spingere più di tanto, la squadra sa cosa deve e il valore di questa partita. La pressione c’è su ambedue le squadre. Il Bari ha un grosso vantaggio, a loro basterebbero due pareggi, noi almeno una dobbiamo vincerla ma faremo di tutto per farlo”.

Le parole di Michele Mignani

“Sono convinto che non dobbiamo ragionare da soli, davanti abbiamo sempre l’avversario. La nostra idea non sarà certo quella di speculare ma non è giusto andare all’arrembaggio se davanti troviamo una squadra forte contro la quale devi stare molto attento. Alla fine di una stagione, quello che abbiamo fatto deve essere chiaro a tutti, non abbiamo mai subito l’avversario e proveremo a giocare la nostra gara anche contro il Cagliari”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Non faranno parte del match lo squalificato Dossena assieme a Capradossi e Falco. Tra i pali Radunovic, sulle corsie laterali Zappa a destra e Azzi a sinistra mentre al centro della difesa prenderanno posto Goldaniga e Obert. In mezzo al campo Deiola, Makoumbou e Nandez mentre sulla trequarti Mancosu supporterà il duo Luvumbo-Lapadula.

QUI BARI – Fuori lo squalificato Ricci per Mignani. In porta Caprile con Mazzotta, Vicari, Di Cesare e Dorval a comporre la linea difensiva. A centrocampo Maita, Maiello e Bellomo mentre in avanti spazio a Ruben Botta alle spalle del tandem offensivo composto da Esposito e Cheddira.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bari

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Obert, Azzi; Deiola, Makoumbou, Nandez; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

BARI (4-3-1-2): Caprile; Mazzotta, Vicari, Di Cesare, Dorval; Maita, Maiello, Bellomo; Botta; Esposito, Cheddira. Allenatore: Michele Mignani

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio canale 202 dell’emittente televisiva e inoltre anche su Helbiz Live: piattaforma per la mobilità sostenibile disponibile tramite app sulle moderne smart tv.