Cagliari – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

CAGLIARI – Mercoledì 30 ottobre, alle ore 21 si giocherà Cagliari – Bologna, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i sardi che sono reduci dall’ottimo pareggio esterno contro il Torino ed in classifica occupano la settima posizione con 15 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che sono reduci dalla vittoria interna contro la Sampdoria ed in classifica occupano la decima posizione con 12 punti.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Un solo dubbio per Maran che potrebbe far giocare Castro: in tal caso Naingollan si sposterebbe in cabina di regia con Cigarini che si accomoderebbe in panchina. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Faragò e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Klavan. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Rog e Nandez mezze ali, poco più avanti Naingollan a supporto del tandem d’attacco composto da Joao Pedro e Simeone.

QUI BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Mbaye e Krejci esterni mentre al centro agiranno Danilo e Bani. A centrocampo Dzemaili e Svanberg in cabina di regia con avanti Orsolini, Soriano e Sansone a supporto dell’unica punta Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Bologna, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e visibile anche in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Bologna

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Naingollan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Dzemaili, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Sardegna Arena