Serie A, Cagliari – Bologna: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Bologna: gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

CAGLIARI – Tutto pronto al Sardegna Arena per l’incontro tra Cagliari – Bologna, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I sardi scenderanno in campo con il 4-3-1-2, in avanti Joao Pedro e Simeone con Naingollan a supporto, mentre gli emiliani scenderanno in campo con il 4-2-3-1: Santader unica punta con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto. La gara sarà arbitrata dal signor Sacchi della sezione di Macerata.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Cacciatore, Lykogiannis, Walukievicz, Birsa, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Schouten, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Santader. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Danilo, Corbo, Poli, Svanberg, Olsen, Palacio, Juwara. Allenatore: Mihajlovic