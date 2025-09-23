Cagliari-Frosinone: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Frosinone di martedì 23 settembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia

CAGLIARI – Martedì 23 settembre 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Frosinone, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 17. In campo due squadre di categoria differente. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce da due vittorie consecutive conquistate in Serie A contro Parma (2-0) e Lecce (1-2) dopo la sconfitta all’ultimo respiro sul campo del Napoli (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini allenati da Massimiliano Alvini ancora imbattuti in questa stagione e protagonisti di un ottimo avvio di stagione in Serie B con il quarto posto e gli otto punti conquistati in quattro partite.

Cagliari-Frosinone si svolgerà in gara unica senza la disputa dei supplementari in caso di parità: al termine dei tempi regolamentari, infatti, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. I sardi, che al primo turno sono riusciti ad avere la meglio della Virtus Entella soltanto al termine della lotteria dei calci di rigore, punteranno al terzo successo consecutivo per proseguire la propria avventura in Coppa Italia e regalarsi gli ottavi. I ciociari, che hanno battuto 1-0 il Monza ai trentaduesimi di finale, invece, hanno tanta voglia di stupire e mantenere intatta l’imbattibilità stagionale strappando un grande risultato al cospetto di un avversario di categoria superiore.

Cagliari e Frosinone non si affrontano in Sardegna dallo scorso 29 ottobre 2023 quando gli allora ragazzi di Ranieri riuscirono a imporsi in rimonta con un pirotecnico 4-3 sulla squadra guidata da Di Francesco. L’ultima vittoria in terra sarda dei ciociari risale al 17 agosto 2013 quando proprio in Coppa Italia si imposero 2-1 sfruttando la superiorità numerica. Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride al Cagliari con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. Al VAR Giacomo Camplone di Lanciano assistito da Francesco Meraviglia di Pistoia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-FROSINONE]

Le parole di Fabio Pisacane

“La gara di Lecce è stata una partita di grande carattere: abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, mettendo dentro magari qualche accorgimento dopo il primo quarto d’ora. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo avuto un atteggiamento che deve avere una squadra come la nostra. Ci aspetta un match impegnativo considerato sia l’obiettivo che il valore dell’avversario. Il Frosinone vorrà fare bella figura, c’è una categoria di differenza e non verranno di certo qua a prestare il fianco. Non dovremo assolutamente avere dei cali di concentrazione, ho già chiesto ai ragazzi massima attenzione. Chi come noi vuole costruire nel nostro piccolo una mentalità vincente, deve assolutamente mettere dentro quelle caratteristiche che contraddistinguono una squadra come la nostra: umiltà, consapevolezza, maturità. Nel calcio basta poco per vanificare quanto di buono si sta cercando di portare avanti“.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Ciocci, Sarno.

Difensori: Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Zappa, Ze Pedro, Franke.

Centrocampisti: Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Felici, Rog, Grandu.

Attaccanti: Kilicsoy, Belotti, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Esposito.

I convocati del Frosinone

Portieri: Lolic, Palmisani, Pisseri

Difensori: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Obleac, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti: Calò, Cichella, Grosso, Koutsoupias, Ndow, Masciangelo, Toci

Attaccanti: Cichero, Colley, Dixon, Kvernadze, Raychev, Vergani.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibili Luvumbo, Radunovic e Pintus per mister Pisacane che rinuncerà anche a Mina, Obert e Folorunsho. In porta Ciocci, al centro della difesa Zè Pedro e Luperto con Zappa e Idrissi ai lati. A centrocampo prenderanno posto Deiola, Mazzitelli e Adopo con Gaetano e Felici ad agire sulla trequarti alle spalle di Kilicsoy.

QUI FROSINONE – Tra i pali Pisseri con Masciangelo, Calvani, Cittadini e Jeremy Oyono a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Koutsoupias, Calò e Cichella mentre nel tridente offensivo spazio a Colley, Zilli e Ghedjemis.

Le probabili formazioni di Cagliari-Frosinone

CAGLIARI (4-3-2-1): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Luperto, Idrissi; Deiola, Mazzitelli, Adopo; Gaetano, Felici; Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

FROSINONE (4-3-3): Pisseri; Masciangelo, Calvani, Cittadini, Jeremy Oyono; Koutsoupias, Calò, Cichella; Colley, Zilli, Ghedjemis. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Frosinone, valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. Sarà possibile vedere il match anche su Mediaset Infinity, app dell’emittente televisiva disponibile su tutti i dispositivi mobile.