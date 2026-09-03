Cagliari-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Hellas Verona di Giovedì 3 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Coppa Italia

CAGLIARI – Giovedì 3 settembre 2026 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Hellas Verona, gara valida per i sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 21. In campo due squadre di categoria diverse. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce da un inizio di campionato in Serie A con una sconfitta a testa alta tra le mura amiche con i campioni d’Italia in carica dell’Inter (0-1) e una vittoria all’esordio sul campo del Parma (0-1).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Marco Baroni che vengono da un avvio di Serie B complicato con il pareggio colto nel derby veneto di Padova (1-1) dopo la sconfitta casalinga all’esordio incassata per mano dell’Ascoli (1-2). Un passaggio del turno vincente di misura ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia alla Unipol Domus con l’Arezzo per il Cagliari (decisivo il gol realizzato da Deiola su calcio di rigore), mentre l’Hellas Verona è uscito vittorioso dal match con la Virtus Entella dopo la lotteria dei calci di rigore (2-2 con reti di Guiu, Compagnon, Sarr e Franzoni).

Cagliari-Hellas Verona si svolgerà in gara unica senza la disputa dei supplementari in caso di parità: al termine dei tempi regolamentari, infatti, si andrebbe direttamente ai calci di rigore per regalarsi l’accesso agli ottavi di finale con la Roma. Cagliari ed Hellas Verona non si affrontano dallo scorso 31 gennaio 2026 quando i ragazzi degli allora guidati da Pisacane riuscirono a calare il poker ai gialloblù grazie ai gol di Mazzitelli, Kilicsoy, Sulemana e Idrissi. L’ultimo successo degli scaligeri in Sardegna risale per 2-1 del 30 aprile 2022: inutile il sigillo di Joao Pedro dopo le reti di Barak e Caprari. Il bilancio storico dei precedenti tra le due compagini in terra sarda sorridono al Cagliari: 11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte con 33 gol all’attivo e 19 reti al passivo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi di Treviglio e Davide Santarossa di Pordenone. Quarto Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo. VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco. AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo)

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-HELLAS VERONA]

I convocati del Cagliari

Caprile, Ze Pedro, Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Sherri, Deiola,Rodriguez, Felici, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Radunovic, Aurelio, Liteta, Akarakiri, Mendy, Sulev, Obert, Sugamele, Grandu, Fadera, Maldini, Massolin

I convocati dell’Hellas Verona

Portieri: Leali, Toniolo, Perilli

Difensori: Zappa, Edmundsson, Tagne, Calabrese, Korac, Fallou, De Battisti

Centrocampisti: Le Borgne, Kastanos, Harroui, Lella, Bernede, Iannoni

Attaccanti: Sarr, Compagnon, Livramento, Mulattieri, Cerbone, Sezonienko

Le parole di Fabio Pisacane

“Dal match con l’Inter sono arrivate anche delle indicazioni positive: la squadra è rimasta dentro la partita fino alla fine, affrontando un avversario di altissimo livello con ordine, sacrificio e personalità. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento, migliorando però nella qualità delle scelte e nella capacità di essere più incisivi quando recuperiamo palla. Le buone prestazioni devono diventare risultati. Domani mi aspetto una partita vera, intensa, contro una squadra organizzata e aggressiva. La Coppa Italia non concede possibilità di recuperare: dobbiamo entrare in campo con attenzione, fame e la volontà di imporre la nostra identità. Giochiamo in casa e vogliamo meritare il passaggio del turno, attraverso la prestazione. Il Verona è una squadra verticale, fisica, capace di giocare con intensità e di aggredire bene gli spazi. Baroni è un allenatore esperto e sappiamo che ci aspetta una gara complessa”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno di Idrissi, Mina, Trepy, Borrelli, Kevin Carlos e Sugawara. Tra i pali prenderà posto Radunovic, nel cuore della difesa Juan Rodriguez e Kofler con Ze Pedro e Aurelio ad agire sulle corsie esterne. A centrocampo prenderanno posto Romano, Deiola e Massolin con Fadera e Ciervo che agiranno sulla trequarti a supporto di Mendy.

QUI HELLAS VERONA – Assenti Slotsager, Dawidowicz e Bradaric in difesa, oltre all’infortunato Frese, Serdar, Bega e Suslov in mezzo al campo e gli attaccanti Ekuban e Mosquera. In porta Perilli, al centro della difesa Korac e Edmundsson con Zappa e Calabrese ad agire sulle corsie esterne. In mediana prenderanno posto Kastanos e Le Borgne con Cerbone, Harroui e Livramento nella batteria di trequartisti a supporto di Mulattieri.

Le probabili formazioni di Cagliari-Hellas Verona

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio; Romano, Deiola, Massolin; Fadera, Ciervo; Mendy. Allenatore: Fabio Pisacane.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Korac, Edmundsson Calabrese; Kastanos, Le Borgne; Cerbone, Harroui, Livramento; Mulattieri. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cagliari-Hellas Verona, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027, sarà visibile in diretta e in esclusiva in chiaro su Italia Uno (sesto canale del digitale terrestre). Sarà possibile vedere il match anche su Mediaset Infinity, app dell’emittente televisiva disponibile su tutti i dispositivi mobile.