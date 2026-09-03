Palermo-Mantova: dietta live e risultato in tempo reale

Diretta Palermo-Mantova di Giovedì 3 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

PALERMO – Giovedi 3 settembre 2026 alle 18:00, allo Stadio Renzo Barbera, andrà in scena Palermo-Mantova, gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. Una gara secca: chi passa il turno troverà il Bologna agli ottavi.

Il Palermo arriva alla sfida con la consapevolezza di chi ha già superato un ostacolo pesante nel turno precedente, eliminando il Lecce. La squadra di Inzaghi ha mostrato carattere e capacità di soffrire, vincendo all’esordio contro la Juve Stabia e poi imponendosi in una gara rocambolesca ad Arezzo. Dopo il doppio vantaggio firmato da Johnsen e Ranocchia, i rosanero hanno subito la rimonta dei toscani, ma nel recupero Tommaso Augello ha trovato il gol che ha consegnato tre punti pesanti e un segnale forte al campionato.

Il Mantova, dal canto suo, ha iniziato la stagione con la stessa convinzione. La squadra lombarda ha eliminato a sorpresa la Lazio nel turno precedente di Coppa Italia. In campionato ha messo insieme due vittorie convincenti: prima il successo sul campo della Carrarese, poi la rimonta contro l’Empoli, ribaltata nella ripresa grazie alle reti di Ruocco, Vlahović e Benaïssa‑Yahia.

A dirigee la gara sarà Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato dagki assistenti Marco Belsanti di Bari ee Lorenzo Giuggiolidi Grosseto. Quarto Ufficiale Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Al VAR c sarà Marco Piccinini di Forlì mente l’AVAR sarà Gianluca Aureliano di Bologna.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PALERMO-MANTOVA]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PALERMO – Il Palermo si prepara alla gara con il suo 4-2-3-1 abituale: Fortin in porta, linea difensiva con Cassandro, Peda, Magnani e Bozzolan. In mezzo agiranno Gomes ed Estevez, mentre sulla trequarti ci saranno Gyasi, Palumbo e Vavassori a supporto di Gabrielloni, riferimento offensivo. L’unico indisponibile è Joronen.

COME ARRRIVA IL MANTOVA – Il Mantova risponde con il 3-4-2-1: Bardi tra i pali, davanti a lui Košpo, Cella e Castellini. Sulle fasce Silva e Kouda, con Longonda e Benaïssa in mezzo. A sostegno di Vlahovic ci saranno Cajazzo e Ruocco. Fuori causa Vesentini, Radaelli, Spinaccé e Meroni.

Probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Peda, Magnani, Bozzolan; Gomes, Estevez; Gyasi, Palumbo, Vavassori; Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Košpo, Cella, Castellini; Silva, Kouda, Longonda, Benaïssa; Cajazzo, Ruocco; Vlahovic.Allenatore: Francesco Modesto

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incotro sarà trasmesso in chiaro da Canale 0 in quanto mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.