Cagliari – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Inter del 15 maggio 2022: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A

CAGLIARI – Domenica 15 maggio, all’Unipol Domus, alle ore 20.45, andrà in scena Cagliari – Inter, posticipo serale della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Una sfida importantissima che mette in palio punti importantissimi per il futuro di entrambe le squadre. I rossoblù sono reduci dal pareggio per 1-1 strappato al 99′ contro la Salernitana e sono terzultimi, a una lunghezza dalla zona salvezza, a quota 29 con un cammino di sei partite vinte, undici pareggiate e diciannove perse, e con trentatré gol fatti e sessantacinque subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, quattro reti realizzate a fronte di sei incassate. Sono in cerca di un risultato positivo per giocarsi nell’ultimo turno le possibilità di permanere nella massima categoria. Di fronte troveranno l’Inter, in piena corsa Scudetto e galvanizzata dalla conquista della Coppa Italia ottenuta in settimana contro la Juventus ai tempi supplementari. La squadra di Inzaghi é reduce dal successo casalingo per 4-2 contro l’Empoli ed é seconda, a due lunghezze dalla capolista Milan, a quota 78 e con un cammino di ventitré partite vinte, nove pareggiate e quattro sconfitte e con settantotto reti realizzate e trentuno incassate. Nelle ultime cinque sfide ha vinto quattro volte e perso una, siglando dodici reti e incassandone dieci. Sono novantacinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di sedici vittorie per il Cagliari, trentuno pareggi e quarantotto affermazioni per l’Inter. La gara di andata, lo scorso 12 dicembre, finì 4.0 in favore dei nerazzurri.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI - INTER Domenica 15 maggio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Vivenzi. Quarto uomo sarà Massimi. Al Var ci sarà Di Bello, assistito da Zufferli.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Agostini, subentrato nelle scorse settimane a Mazzarri, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2, con Cragno tra i pali e con Lovato, Ceppitelli e Altare a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Marin con Rog e Grassi; sulle corsie Bellanova e Dalbert. Davanti Pavoletti e Joao Pedro.

QUI INTER – Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo speculare con Handanovic tra i pali e pacchetto difensivo composto da Skriniar, deVrij e Dimarco. In cabina di regia Brozovic con Calhanoglu e Barella mezze ali; sulle corsie esterne Dumfries e Perisic. In attacco Correa e Lautaro.

Le probabili formazioni di Cagliari – Inter

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro Allenatore: Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Cagliari – Inter, posticipo serale della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.