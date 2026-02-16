Cagliari-Lecce 0-2: Gandelman e Ramadani firmano il colpo esterno

Diretta Cagliari-Lecce di lunedì 16 febbraio 2026: successo maturato nella ripresa con le reti al 19′ di Gandelman e al 31′ di Ramadani

CAGLIARI – Il Lecce espugna la Unipol Domus con un convincente 0-2 e conquista tre punti pesanti grazie alle reti di Gandelman e Ramadani, entrambe arrivate nella ripresa. Per il Cagliari una serata complicata, segnata da imprecisioni sotto porta e da qualche incertezza difensiva nei momenti chiave.

La prima frazione si chiude sullo 0-0, con i rossoblù più volte vicini al vantaggio: Zappa spreca due buone occasioni, mentre Caprile deve intervenire su Cheddira per evitare guai. Il Lecce risponde con qualche fiammata, ma senza trovare la giocata decisiva.

Nella ripresa la partita cambia volto. Al 19’, su punizione di Sottil, è Gandelman a svettare e firmare l’1-0 approfittando di un’incertezza tra Idrissi e Caprile. Il Cagliari prova a reagire, ma al 31’ arriva il raddoppio: Coulibaly recupera un pallone alto in scivolata e serve Ramadani, che sorprende Caprile sul primo palo. Il VAR conferma la regolarità dell’intervento e il Lecce vola sul 2-0.

Nel finale i sardi tentano il tutto per tutto, ma senza trovare la giocata per riaprire il match. Di Francesco gestisce i cambi e blinda un successo prezioso, mentre per il Cagliari resta il rammarico per le occasioni non sfruttate nel primo tempo.

Un Lecce solido e cinico porta a casa una vittoria meritata; il Cagliari dovrà ripartire dalla buona intensità iniziale, ma con maggiore concretezza negli ultimi metri.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: CAGLIARI-LECCE 0-2 SECONDO TEMPO 50' finita! Il Lecce passa 2-0 a Cagliari con le reti Gandelman e Ramadani nella ripresa. Grazie per l'attenzione, alla prossima 47' dentro Fofana per Coulibaly acciaccato 46' espulso un componente della panchina del Lecce 45' concessi 5 minuti di recupero 44' dai 25 metri Sulemana colpisce di controbalzo ma palla a lato 41' in campo Siebert per Pierotti, Ngom per Gandelman 41' angolo di Esposito sul secondo palo dove cicca Trepy 38' ottima chiusura di Ndaba su Trepy, c'è l'angolo non sfruttato da nessuno. Nell'occasione bell'assist di Esposito 35' nel Lecce fuori Sottil per Ndaba mentre Stulic prende il posto di Cheddira 34' in campo Trepy per Obert, Di Francesco temporeggia sui due cambi 31' Ramadani! Raddoppio del Lecce! Su palla recuperata alta da Coulibaly regolarmente in scivolata conclusione del compagno sul primo palo a sorprendere Caprile. VAR in corso per valutare la bontà dell'intervento, gol confermato 30' punizione concessa da Idrissi sulla trequarti destra del campo 26' colpo di testa ravvicinato alto di Obert, pallone sopra la traversa 19' Gandelman! Vantaggio del Lecce! Sulla punizione di Sottil colpo di testa preciso per il centrocampista con Idrissi e Caprile incerti nell'intervento 13' reattivo Caprile su colpo di testa ravvicinato di Cheddira su cross dal fondo di Coulibaly! Il portiere ha egregiamente rimediato a un'uscita poco felice che ha propiziato l'azione 11' in campo Kilicsoy per Pavoletti e Mazzitelli per Zappa 3' gamba alta di Pavoletti su Gaspar, fallo in attacco e giocatore graziato dal giallo al via il secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo tra Cagliari e Lecce sullo 0-0. Torniamo dopo una piccola pausa 46' episodio da moviola in area per intervento in area di Coulibaly su Zappa, scontro che è sembrato piuttosto fortuito e il VAR non interviene 44' concesso un minuto di recupero 41' su cross dalla destra verso il secondo palo colpo di testa su Sulemana sul fondo 40' ancora Zappa pericoloso in area questa volta trova il muro della difesa 38' conclusione da due passi di Zappa sugli sviluppi di una bella giocata di Palestra ma alza la mira con il destro 30' due belle chiusure in area su tentativi di Gandelman e Pierotti 28' su palla persa da Esposito sulla propria trequarti cross basso dalla destra di Gaspar per Sottil che scoordinato in area alza la mira! 23' primo spunto di Cheddira che reattivo calcia in area di controbalzo, blocca Caprile 21' punizione al vertice destro dell'area conquistato da Sottil, fallo un pò ingenuo di Idrissi. Sulla punizione dello stesso Sottil c'è la barriera con Pavoletti 19' scontro di gioco con Sottil che ha avuto la peggio, ghiaccio sulla testa per il giocatore subito pronto a rientrare 13' lancio di Pavoletti per Palestra anticipato ai 30 metri da Falcone con i piedi 11' angolo dalla sinistra di Esposito sul primo palo, prova a spizzare di testa Pavoletti ma alza la mira 8' pallone alto per Pavoletti che commette fallo in attacco 6' lancio di Esposito per Palestra ma troppo lungo, ci arriva prima Falcone in uscita 3' primo angolo conquistato dal Cagliari, alla battuta Esposito ma libera di testa Gaspar Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Cagliari Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! In casa Cagliari out Gaetano mentre in avanti spazio a Pavoletti, la prima stagionale dal primo minuto, panchina per Kilicsoy Un cordiale saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Cagliari-Lecce, posticipo della 25° giornata. Dalle ore 20:45 la cronaca del match. TABELLINO CAGLIARI: Caprile, Palestra, Idrissi, Adopo, Sulemana, Mina, Zappa (dall'11' st Mazzitelli), Pavoletti © (dall'11' st Kilicsoy), Zé Pedro, Obert (dal 34' st Trepy), Esposito. A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni. Allenatore: Fabio Pisacane LECCE: Falcone ©, Gaspar, Gandelman, Veiga, Ramadani, Sottil (dal 35' st Ndaba), Gallo, Coulibaly (dal 47' st Fofana), Tiago Gabriel, Pierotti, Cheddira (dal 35' st Štulić). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco Reti: al 19' st Gandelman, al 31' st Ramadani Ammonizioni: - Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce

CAGLIARI: Caprile, Palestra, Idrissi, Adopo, Sulemana, Mina, Zappa, Pavoletti ©, Zé Pedro, Obert, Esposito. A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni. Allenatore: Fabio Pisacane

LECCE: Falcone ©, Gaspar, Gandelman, Veiga, Ramadani, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Le parole di Fabio Pisacane

“Sono convinto di allenare un gruppo che ha già navigato nella tempesta, che sa quanto sia infida la Serie A. Mancano 13 partite dopo questa, dipende tutto dai punti di vista. All’andata ho definito la partita come una finale perché volevo mandare un segnale, ma ogni scontro diretto è una finale. Domani non è un match-point, ma una gara importante con un avversario difficile. All’andata fu una partita diversa, questa sarà una battaglia di dettagli e letture. I numeri dicono che il Lecce è una squadra seconda per lanci lunghi e che alterna pressing alto a ripartenze. Abbiamo in testa una fotografia chiara di quel che può essere il Lecce domani, cercheremo di fare un piano gara per provare a portare più episodi possibili a nostro favore”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Ciocci, Sherri.

Difensori: Cogoni, Dossena, Idrissi, Mina, Obert, Palestra, Raterink, Rodríguez, Zappa, Zé Pedro.

Centrocampisti: Adopo, Liteta, Mazzitelli, Sulemana.

Attaccanti: Albarracín, Esposito, Kiliçsoy, Mendy, Pavoletti, Trepy.

Le parole di Eusebio Di Francesco

“Dobbiamo cercare di disputare una partita importante e dare continuità ai risultati, considerando che l’ultima gara in casa l’abbiamo vinta. Andiamo a Cagliari in un ambiente che conosco bene: è un clima molto caldo, per questo ho preparato i ragazzi a ciò che dovranno affrontare per 100 minuti. È uno stadio capace di trascinare i propri calciatori dall’inizio alla fine. Avranno diverse assenze e questo sicuramente andrà a creare qualche difficoltà. Dobbiamo fare tesoro delle nostre esperienze e anche delle gare disputate tra cui quella di andata. Sicuramente dobbiamo cercare di fare qualcosa di importante, siamo una squadra diversa rispetto al passato, ma dobbiamo stare attenti anche loro. C’è ancora da lottare e questo lo sappiamo bene. Giocare per ultimi è un’arma a doppio taglio, perché ci può dare un po’ di pressione in più ma questa è una pressione della quale ci dobbiamo liberare immediatamente”.

I convocati del Lecce

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja

Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga

Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Helgason, Kovac, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala

Attaccanti: Cheddira, N’Dri, Pierotti, Sottil, Štulić

Presentazione del match

Lunedì 16 febbraio 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Lecce, gara valida per la venticinquesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Uno scontro diretto salvezza con in palio punti importanti quello di scena in terra sarda come monday night. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma (2-0) che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive con sette gol realizzati e appena una sola rete incassata. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Eusebio Di Francesco che vengono da un successo d’oro ottenuto in casa contro l’Udinese (2-1) dopo due soli punti conquistati nelle precedenti otto uscite stagionali.

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno rimediato una sola sconfitta nelle ultime sei gare, vanno a caccia della terza clean sheet interna consecutiva – che manca dal 2011 – e del terzo successo casalingo di fila – che manca dal dicembre 2019 – per allontanare ulteriormente la zona retrocessione che dista attualmente sette lunghezze. I giallorossi, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono da ormai inizio novembre con cinque sconfitte nelle ultime sei trasferte, possiedono il peggior rendimento esterno del campionato con soli otto punti conquistati (anche il peggior attacco del torneo in trasferta con sei reti realizzate) e vogliono tornare a muovere la classifica anche in esterna conquistando due successi di fila per la prima volta in questo campionato utili per abbandonare il terzultimo posto attualmente condiviso insieme alla Fiorentina.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride al Cagliari con 8 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. La sfida del girone d’andata, disputata lo scorso 19 settembre 2025 al Via del Mare, vide il Cagliari imporsi 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Belotti dopo la rete di Tiago Gabriel. L’ultimo precedente in Sardegna, datato 19 gennaio 2025, vide i rossoblù vincere in rimonta con un netto 4-1 grazie ai gol di Gaetano, Luperto, Zortea e Obert dopo la rete di Pierotti. Risale a quattordici anni fa l’ultimo colpo del Lecce a Cagliari: il 26 febbraio 2012 i giallorossi si imposero 2-1. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Gamal Mokhtar di Lecco. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Kevin Bonacina di Bergamo. Giacomo Camplone della sezione di Lanciano e Marco Guida di Torre Annunziata saranno rispettivamente Var e Avar.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Deiola, Borrelli, Gaetano e Folorunsho oltre ai lungodegenti Belotti e Felici. A protezione di Caprile ci saranno Zappa, Mina e Juan Rodriguez. Sulle corsie esterne agiranno Obert e Palestra con Adopo, Mazzitelli e Sulemana in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Sebastiano Esposito e Kilicsoy.

QUI LECCE – Berisha, Matias Perez e Camarda non saranno a disposizione di Di Francesco insieme allo squalificato Banda. Tra i pali Falcone, al centro della difesa Tiago Gabriel e Gaspar con Danilo Veiga e Gallo ai lati. A centrocampo prenderanno posto Gandelman, Ramadani e Lassana Coulibaly mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Pierotti, Cheddira e Sottil.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Obert, Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Palestra; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

