Cagliari-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale 

Diretta Cagliari-Lecce di domenica 19 gennaio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 19 gennaio 2025 all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Lecce, gara valevole per la ventunesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Scontro diretto salvezza tra due compagini reduci da una mini striscia positiva. Da una parte, la formazione guidata da Davide Nicola che viene dal pari conseguito a San Siro con il Milan (1-1) dopo la vittoria ottenuta sul campo del Monza (1-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Marco Giampaolo reduci dalla netta vittoria conquistata ad Empoli (1-3) dopo il pareggio casalingo senza reti con il Genoa.

I rossoblu, che tra le mura amiche vengono da due ko consecutivi dopo la vittoria di misura ottenuta ai danni dell’Hellas Verona (1-0), puntano al terzo successo casalingo in campionato per abbandonare la zona retrocessione. I giallorossi, invece, che in questa stagione hanno perso sette trasferte su dieci, vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo per tenere lontana la zona calda ( 2) delimitata dal Cagliari.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono leggermente al Cagliari: 6 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte con 17 gol al passivo e 20 reti all’attivo. I rossoblu, però, non vincono davanti al proprio pubblico con il Lecce da dieci anni: dallo scorso 26 febbraio 2012 (1-2), poi due pareggi e una sconfitta. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto Ufficiale: Gianluca Aureliano di Bologna. Al VAR Marco Serra e Paolo Mazzoleni, rispettivamente della sezione di Torino e Bergamo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-LECCE]

CAGLIARI:. A disposizione:



LECCE:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Iliev, Sherri

Difensori: Luperto, Wieteska, Palomino, Mina, Obert, Augello, Zortea, Zappa, Azzi.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Kingstone, Felici, Piccoli

Le parole di Davide Nicola

“Sarà una partita importante ed è fondamentale fare punti come in ogni altra gara. Noi vogliamo giocare questa partita per prendere l’intera posta. Dobbiamo avere la fame e la forza di attaccare con moltissimo equilibrio. Domani il nostro popolo può darci una grossa mano. Dobbiamo avere energia ma non peccare di isteria e frenesia. In qualsiasi momento puoi trovare l’episodio giusto. Il Lecce è una squadra votata ad una verticalità diversa rispetto a prima e adesso con tre punti di riferimento davanti. Si affrontano due squadre diverse in due momenti diversi e bisognerà fare una grande prestazione”.

I convocati del Lecce

Portieri: 98. Borbei, 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

Difensori: 6. Baschirotto, 21. Bonifazi, 12. Guilbert, 19. Jean

Centrocampisti: 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 27. McJannet, 75. Pierret, 20. Ramadani

Attaccanti: 23. Burnete, 13. Dorgu, 37. Karlsson, 9. Krstović, 7. Morente, 50. Pierotti, 3. Rebić

Le parole di Marco Giampaolo

“Il Cagliari è una squadra che si fa rispettare. Andremo ad affrontarla in un campo ostico e si giocheranno tante partite dentro la stessa gara. Il pubblico rappresenta una risorsa in più e potrebbe portare una certa inerzia positiva alla squadra. Dobbiamo essere preparati a ogni evento. Dobbiamo stare dentro nei momenti della gara, credo che si tratti di una buona prova di maturità anche nella consapevolezza di cosa siamo come squadra.

La posta in palio è succulenta per entrambe anche se non è una gara dentro fuori ma potrebbe fare la differenza alla fine della stagione. I ragazzi ne sono consapevoli e al di là della preparazione della gara abbiamo lavorato tanto sull’aspetto mentale. Dobbiamo essere preparati anche alla piccole cose che fanno parte della sfera emozionale o fisica”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Unico assente in casa rossoblu Luvumbo. Tra i pali prenderà posto Caprile, al centro della difesa Mina e Luperto con Zappa e Obert ai lati. Sulla mediana agiranno Adopo e Makoumbou con Zortea e Felici ad agire sulle corsie esterne. Davanti spazio a Viola alle spalle di Piccoli.

QUI LECCE – Indisponibili Banda, Berisha, Gaspar, Rafia, Marchwinski e Gallo tra le fila dei giallorossi. In porta Falcone con Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu a comporre la linea difensiva. A centrocampo Coulibaly, Pierret ed Helgason mentre in avanti spazio al tridente composto da Pierotti, Krstovic e Tete Morente.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Felici; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, app disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console.