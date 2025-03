Diretta Hellas Verona-Bologna di Domenica 9 marzo 2025: a segno Odgaard e Cambiaghi, accorcia nel finale Mosquera con i gialloblù in dieci

VERONA – Domenica 9 marzo 2025, alle ore 12.30, allo Stadio “MarcAntonio Bentegodi” di Verona, andrà in scena Hellas Verona-Bologna, anticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Gli scaligeri sono reduci dal 2-0 rimediato a Torino contro la Juventus nello scorso Monday Night. Sono quattordicesimi a quota 26 con un percorso di otto partite vinte, due pareggiate e diciassette perse, ventisette reti realizzate e cinquantasei incassate. I felsinei arrivano dal successo casalingo per 2-1 contro il Cagliari e sono sesti con 47 punti frutto di dodici vittorie, undici pareggi e quattro sconfitte, quarantadue gol fatti e trentatré subiti. Nelle ultime cinque sfide di campionato il Verona ha collezionato sei punti contro i dieci del Bologna. All’andata, lo scorso 30 dicembre, finì 2-3 per il Verona.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: VERONA-BOLOGNA 1-2 SECONDO TEMPO 50' Il match termina qui, grazie per averci seguito e alla prossima! 45' Ci saranno cinque minuti di recupero. 41' Esce Niasse, entra Livramento 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio. 39' Esce Castro, entra Dallinga 36' E invece no! Il Verona accorcia le distanze con Mosquera sul primo palo approfittando di un traversone preciso di Tengstedt! 35' I giochi sembrano essersi ormai chiusi. 34' Raddoppio del Bologna con un tocco di sinistro di Cambiaghi che buca Montipò! 2-0! 31' Entrano Kastanos e Mosquera, escono Suslov e Sarr 25' Dopo un fallaccio su Ndoye viene espulso Valentini per doppia ammonizione. 23' Entra Dominguez, esce Odgaard 22' Esce Bradaric, entra Lazovic 16' Goal di Tengstedt, anzi no: è fuorigioco. 14' Esce Orsolini, entra Cambiaghi 12' Ammonito Suslov per un fallo su Orsolini. 9' Aebischer prova il destro dalla lunetta, nessun problema per Montipò. 3' Odgaard sfiora il raddoppio con un gran mancino da posizione defilata, ma Montipò alza in corner. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 1' Si ricomincia! Entra Tengstedt, esce Bernede. Entra Aebischer, esce Moro PRIMO TEMPO 46' Il primo tempo finisce qui, a più tardi per la ripresa. 45' Ci sarà un minuto di recupero. 41' Ammonito Moro 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 39' Goooooool! Odgaard, lanciato ottimamente da Calabria in area con l'interno destro, la mette a segno siglando un ottimo mancino per il vantaggio del Bologna! 31' Tentativo di Sarr con il sinistro su spunto di Bernede, ma la palla prende l'esterno della rete. 26' Grande Montipò nel salvare su Orsolini! Pericolo sventato. 21' Il match non riesce a decollare e le due squadre non si fanno troppo male. 15' Giunti al quarto d'ora, il punteggio non cambia: 0-0. 10' Ed eccoci al decimo, sempre fermi sul pareggio a occhiali. 9' Ammonito Valentini per fallo su Odgaard. 5' Dopo i primi cinque minuti siamo ancora a reti inviolate. 2' Si fa sotto Odgaard con un sinistro al volo che mira all'incrocio, ma senza riuscire a inquadrare il sette. 1' Si comincia! Buongiorno e benvenuti al lunch match tra Verona e Bologna. Domenica 9 marzo dalle ore 11:30 le formazioni ufficiali, dalle 12:30 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse (dal 41' st Livramento), Duda, Suslov (dal 31' st Kastanos), Bradaric (dal 22' st Lazovic); Bernede (dal 1' st Tengstedt); Sarr (dal 31' st Mosquera). A disp.: Tengstedt, Lazovic, Mosquera, Kastanos, Livramento. All. Zanetti BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro (dal 1' st Aebischer), Ferguson; Orsolini (dal 14' st Cambiaghi), Odgaard (dal 23' st Dominguez), Ndoye; Castro (dal 39' st Dallinga). A disp.: Aebischer, Cambiaghi, Dominguez, Dallinga. All. Italiano Reti: 39' pt Odgaard, 34' st Cambiaghi, 36' st Mosquera Ammoniti: Valentini, Moro, Suslov Espulsi: Valentini Recupero: 1' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Livramento, Okou, Kastanos, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano

Convocati

Verona

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Valentini, Okou, Slotsager, Dawidowicz, Patrick, Tchatchoua, Coppola, Ghilardi.

Centrocampisti: Bradaric, Lazovic, Kastanos, Bernede, Suslov, Duda, Cisse,

Attaccanti: Lambourde, Ajayi, Sarr, Niasse, Livramento, Mosquera, Tengstedt.

Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Rossi, con Pairetto quarto uomo. Al VAR ci sarà La Penna, assistito da Marini.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Montipò in porta e con una difesa a tre formata da Dawidowicz, Coppola e Valentini. In mezzo al campo Niasse e Duda mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Faraoni e Tchatchoua. Tra le linee Suslov di supporto alla coppia di attacco composta da Bernede e Sarr.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Italiano dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Lucumì e Beukema e sulle fasce da Calabria e Lykogiannis. In mediana Ferguson e Pobega. Tra le linee Odgaard, di supporto all’unica punta Castro; ai lati Orsolini e Ndoye.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Bernede; Sarr. Allenatore: Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

