Cagliari-Lecce 1-0: decide Maldini, rossoblù dominanti e in crescita continua

Diretta Cagliari-Lecce di Lunedì 7 Settembre 2026: decisivo un gol di Daniel Maldini. Rossoblù superiori per tutta la gara, due pali e tante occasioni. Lecce in difficoltà, Caprile decisivo

CAGLIARI – Il Cagliari torna a vincere e lo fa con una prestazione di grande personalità. Alla Unipol Domus i rossoblù superano il Lecce 1-0, grazie alla zuccata di Daniel Maldini, protagonista assoluto della serata. La squadra di Fabio Pisacane reagisce subito al ko contro l’Inter e conquista tre punti pesanti per la classifica, mostrando solidità, ritmo e capacità di gestire anche le emergenze. Il Lecce invece vive un’altra serata complicata: poca incisività, difficoltà nella costruzione e una fase offensiva che non riesce mai a impensierire davvero Caprile. Nella ripresa il Cagliari domina, colpisce due pali e crea numerose occasioni, mentre gli ospiti si affidano a qualche ripartenza e alle parate di Falcone. Il finale è nervoso, con proteste e una rovesciata di Siebert fuori di un soffio, ma il risultato non cambia. Una vittoria meritata che rilancia il Cagliari e apre nuove prospettive per il futuro.

Cronaca della partita

Il Cagliari parte forte e impone subito il proprio ritmo. Maldini crea la prima occasione con un’azione personale, mentre il Lecce prova a ripartire con Pierotti e Coulibaly, ma senza precisione. Al 29’ arriva il gol decisivo: corner di Fazzini, stacco perfetto di Daniel Maldini, che festeggia dedicando la rete a Kevin Carlos. I rossoblù continuano a spingere. Mendy sfiora il raddoppio, Obert impegna Falcone da fuori, mentre Caprile salva su Stulic prima dell’intervallo.

La ripresa è un monologo del Cagliari. Mendy colpisce un palo clamoroso, poi Maldini sfiora il gol su assist di Adopo e centra il secondo legno su punizione. Felici entra e crea subito pericoli, ma spreca un contropiede invitante prima di uscire per infortunio. Pisacane inserisce giovani e forze fresche, tra cui il 2007 Sugamele, mantenendo comunque il controllo del match.

Il Lecce prova il forcing finale. Protesta per un contatto Gagliardini‑Ndri, poi Siebert tenta una rovesciata disperata che finisce fuori di un soffio. Falcone viene ammonito per proteste. Dopo sei minuti di recupero, il Cagliari chiude una gara dominata: 20 tiri, due pali e una superiorità evidente.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Pedro J., Deiola A., Rodriguez J. (dal 21′ st Kofler R.), Obert A., Adopo M., Romano A., Winks H., Maldini D. (dal 21′ st Fadera A.), Fazzini J. (dal 16′ st Felici M. dal 29′ st Gagliardini R.), Mendy P. (dal 29′ st Sugamele A.). A disposizione: Akarakiri A., Aurelio G., Ciervo R., Fadera A., Felici M.2, Gagliardini R., Grandu N., Kofler R., Liteta J., Massolin Y., Radunovic B., Sherri A., Sugamele A., Sulev I. Allenatore: Pisacane F..

LECCE: Falcone W., Veiga D., Gaspar K. (dal 21′ st Siebert J.), Tiago Gabriel, Gallo A., Ilic I. (dal 21′ st Maleh Y.), Ngom O. (dal 1′ st Fatah A.), Pierotti S. (dal 37′ st Berisha M.), Coulibaly L., Monteiro J. (dal 21′ st Ndri K.), Stulic N.. A disposizione: Berisha M., Bleve M., Dembele A., Esteban P., Fatah A., Fofana S., Gandelman O., Gorter O., Jean G., Maleh Y., Ndaba C., Ndri K., Penev P., Scott E., Siebert J. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 29′ pt Maldini D. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 45’+5 st Deiola A. (Cagliari) al 37′ pt Gaspar K. (Lecce), al 45’+5 st Siebert J. (Lecce), al 45’+7 st Falcone W. (Lecce).

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Nicola Grandu, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy, Alessandro Sugamele.

Le parole di Fabio Pisacane

“La Coppa mi ha ferito come ha ferito tutti. Non deve confonderci però. Non mi piace parlare di bocciatura dopo il primo tempo, ma le scelte e i cambi sia lo scorso anno che in questa stagione hanno fatto la differenze. C’è fiducia nei ragazzi, hanno bisogno di sbagliare ma per sbagliare devono giocare. Domani mi aspetto un Lecce accorto, i punti sono sempre gli stessi. Nessuno delle due squadre può perdere. Ha un allenatore navigato che sa il fatto suo e mi aspetto una partita con più partite all’interno. Questa squadra ha avuto un anno di tempo per mettere furore, altrimenti non avremmo raggiunto l’obiettivo lo scorso anno. Questa è una caratteristica che ci impone il Cagliari. Senza furore è difficile vedere il Cagliari raggiungere i risultati”.

I convocati del Lecce

Bleve, Falcone, Penev, Dembélé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago, Gabriel, Veiga, Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Ilić, Maleh, Ngom, Esteban, Fatah, Monteiro, N’Dri, Pierotti, Štulić

Presentazione del match

Lunedì 7 Settembre 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Lecce, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 18:30. Un match tra due formazioni capaci già di raccogliere i primi tre punti in campionato. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Hellas Verona (1-2) e dalla sconfitta casalinga rimediata con l’Inter (0-1) dopo il blitz di Parma (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Eusebio Di Francesco che vengono dalla pesante sconfitta rimediata tra le mura amiche con la Roma (0-4) dopo il colpo esterno di Venezia (0-2) e l’eliminazione proprio al primo turno dalla Coppa Italia per mano del Palermo (2-0).

I rossoblù, che non vincono due delle prime tre partite di una stagione di Serie A dal 2012, vanno a caccia del primo risultato positivo davanti al proprio pubblico dopo lo stop all’esordio casalingo per evitare di incassare una striscia di tre sconfitte interne consecutive in gare ufficiali che manca dall’ottobre 2025. I giallorossi, invece, che hanno concesso quindici tiri nello specchio della porta nelle prime gare di questo campionato (il dato più alto), puntano ad eguagliare il record del club di quattro vittorie esterne consecutive conquistate in Serie A: impresa riuscita soltanto l’ultima volta nel febbraio 2004.

Il bilancio storico dei precedenti in terra sarda sorride al Cagliari: 7 vittorie, 9 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2023/24) e 6 vittorie del Lecce. Bilancio in perfetto equilibrio contando solo ed esclusivamente le ultime undici sfide di Serie A: tre vittorie per parte e cinque pareggi. Il Cagliari ha vinto due degli ultimi tre scontri diretti in A (una sola sconfitta), ma il Lecce ha evitato la via del ko in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato in Sardegna (2 successi e altrettanti pareggi).

Risale infatti all’ultimo precedente, datato 16 febbraio 2026, l’ultimo blitz giallorosso (0-2) a Cagliari: decisive le reti di Gandelman e Ramadani. L’ultimo successo sardo è del 19 settembre 2025: il Lecce cadde in rimonta al Via del Mare per via della doppietta di Belotti dopo il gol di Tiago Gabriel .A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di di Macerata coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo di Orvieto e Francesco Luciani di Milano. Quarto Ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1. VAR: Marco Piccinini di Forlì. AVAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo.

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno di Mina, Idrissi, Trepy Kevin Carlos e Nzola. Tra i pali Caprile, nel cuore della difesa Juan Rodriguez e Deiola con Obert e Zè Pedro ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo prenderanno posto Romano, Winks e Adopo mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Fazzini, Mendy e Maldini.

QUI LECCE – Indisponibili Geubbels e Kaba. Tra i pali Falcone con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Coulibaly, Ngom e Ilic mentre nel tridente offensivo spazio a Pierotti, Stulic e Monteiro.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Fabio Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Lecce, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.