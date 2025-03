Cagliari-Monza: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Monza di domenica 30 marzo 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 30 marzo 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Monza, gara valevole per la trentesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 12:30. Scontro salvezza delicato in terra sarda con in palio punti piuttosto pesanti. Da una parte, la formazione guidata da Davide Nicola reduce dalla terza sconfitta in cinque partite rimediata sul campo della Roma (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alessandro Nesta che hanno portato a casa appena due punti nelle ultime nove giornate di campionato e vengono dal pari casalingo conseguito con il Parma (1-1).

I sardi, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto 16 punti e vengono dal pari con il Genoa, puntano a ritrovare la vittoria per allontanare ulteriormente la zona retrocessione che dista attualmente quattro lunghezze. I brianzoli, invece, che lontano dalle mura amiche sono reduci da otto ko consecutivi e non vincono dalla trasferta di Verona dello scorso ottobre (0-3), devono urgentemente tornare a fare bottino pieno per ridurre il gap dal quartultimo posto (-10) e alimentare le residue speranze salvezza.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono al Cagliari: 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte con 24 reti realizzate a testa. Risale però al 22 ottobre 2000 in Serie B l’ultima vittoria in terra sarda dei rossoblù contro i brianzoli (2-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1. Al VAR Davide Ghersini di Genova assistito da Gianluca Aureliano di Bologna.

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, José Luis Palomino, Nicola Pintus, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti,

Le parole di Davide Nicola

“La filosofia del Monza non è più quella che abbiamo trovato all’andata. Cercano di tenere le linee strette alla giusta altezza di campo senza concedere spazi. Se sono lì a lottare per il nostro stesso obiettivo significa che hanno pregi e inevitabilmente anche qualche difetto. Abbiamo analizzato la gara per preparare la prestazione, lo spartito, la strategia da intraprendere per amplificare le nostre qualità e sfruttare i loro difetti. Dovremo dare il massimo sino alla fine. Domani dovremo essere carichi e servirà il giusto equilibrio. Senza trasformare tutto in frenesia. Sarà fondamentale il sostegno del nostro pubblico”.

Le parole di Alessandro Nesta

“Finché la matematica ci tiene in ballo ci crediamo e dobbiamo spingere. Anche se il nostro obiettivo è complicata da raggiungere non bisogna mollare. Abbiamo lavorato bene in settimana e analizzato i vari errori. È stato un anno da dimenticare per i tifosi. Sappiamo che è difficile, abbiamo vinto troppo poco in questo campionato ma dobbiamo provarci. La sosta nazionali è stata utile. Abbiamo trovato nuove soluzioni e visto diverse situazioni di gioco”.

I convocati del Monza

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.

Difensori: Brorsson, Leković, Izzo, Pedro Pereira, Birindelli, Palacios, D’Ambrosio.

Centrocampisti: Gagliardini, Akpa Akpro, Castrovilli, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria.

Attaccanti: Urbański, Caprari, Keita, Forson, Ganvoula, Petagna, Mota Carvalho, Martins.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Unico indisponibile Obert. A protezione di Caprile ci sarà il terzetto difensivo composto da Palomino, Mina e Luperto. Sulle corsie esterne agiranno Zortea e Augello con Makoumbou, Prati e Deiola in mezzo al campo. Davanti spazio a Viola in appoggio a Piccoli.

QUI MONZA – Nesta dovrà fare a meno di Sensi, Pessina, Carboni e Caldirola. In porta Turati con Pedro Pereira, Izzo e D’Ambrosio a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne ci saranno Birindelli e Kyriakopoulos con Castrovilli, Bianco e Zeroli che prenderanno posto in mezzo al campo. Davanti il tandem offensivo composto da Keita Baldè e Dany Mota Carvalho.

Le probabili formazioni di Cagliari-Monza

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Prati, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.