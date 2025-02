Cagliari-Parma: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Parma di domenica 9 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 9 febbraio 2025 all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Parma, gara valevole per la ventiquattresimagiornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Scontro diretto salvezza dai punti in palio pesanti in terra sarda. Da una parte, la formazione guidata da Davide Nicola reduce dalla seconda sconfitta consecutiva rimediata davanti al proprio pubblico contro la Lazio (1-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pecchia che non vincono da cinque giornate di campionato, con appena due punti conquistati, e vengono dalla seconda sconfitta di fila incassata per mano del Lecce (1-3).

I rossoblu, che tra le mura amiche hanno totalizzato 12 punti portando a casa sin qui tre delle cinque vittorie stagionali, vanno a caccia di riscatto per allontanare ulteriormente la zona retrocessione delimitata dal Parma terzultimo. I ducali, invece, che lontano dal proprio stadio hanno ottenuto otto punti e perso quattro delle ultime cinque partite, puntano alla seconda vittoria esterna stagionale per tirarsi fuori dalla zona calda e scavalcare Cagliari ed Empoli.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride al Cagliari: 11 vittorie, 5 sconfitte e 6 pareggi. I rossoblu non perdono contro i crociati dal lontano 8 maggio 2013 (0-1 decisivo il gol di Rosi). I sardi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe contro il Parma in Serie A, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti undici sfide. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi coadiuvato da Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Quarto ufficiale: Valerio Crezzini di Siena. Al VAR Paolo Mazzoleni assistito da Giacomo Paganessi, entrambi della sezione di Bergamo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-PARMA]

CAGLIARI:. A disposizione:



PARMA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Cagliari

Portieri: Auseklis, Caprile, Sherri

Difensori: Luperto, Palomino, Mina, Obert, Augello, Zortea, Zappa, Felici

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo; Kingstone, Piccoli

Le parole di Davide Nicola

“Sarà una partita importante perché si incontrano due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Come tutti gli scontri diretti diventano fondamentali l’intensità mentale e la leggerezza. Ci siamo preparati al massimo per questa partita e faremo il nostro ma ci sono poi avversari e dinamiche di gioco. Hanno la stessa filosofia di gioco da inizio campionato, ripartono e crossano poco anche se ora sfrutteranno di più le fasce dopo aver preso Djuric. Hanno qualità in attacco e a centrocampo. Non hanno sempre il baricentro troppo alto e credo che possiamo creargli problemi. Il Parma non è in difficoltà, sta lì a lottare come noi“.

I convocati del Parma

Portieri: 40 Corvi, 60 Moretta, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 14 Valeri, 21 Vogliacco.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Nessun indisponibile tra le fila dei rossoblu. Nicola sembra intenzionato a schierare ancora Mina e Luperto nel cuore della difesa a protezione di Caprile con Zappa e Obert ai lati. In mediana agiranno Adopo e Makoumbou con Zortea e Felici ad agire sulle corsie laterali. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Gaetano e Piccoli.

QUI PARMA – Pecchia dovrà fare a meno di Charpentier, Kowalski, Circati, Man, Osorio, Benedyczak e Mihaila. In porta Suzuki con Delprato, Vogliacco, Balogh e Valeri a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Keita ed Estevez con Cancellieri, Sohm e Almqvist alle spalle di Djuric.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Gaetano, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Cancellieri, Sohm, Almqvist; Djuric. Allenatore: Fabio Pecchia

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.