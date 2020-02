Cagliari – Parma, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Parma: incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

CAGLIARI – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, alla ardinia Arena, si sfidano Cagliari e Parma per la terza giornata del girone di ritorno. Il match sarà diretto da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia che sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Lorenzo Gori di Arezzo.; quarto uomo Alessandro Prontera di Bologna.mentre al VAR troviamo Gianluca Aureliano di Bologna e Alessandro Costanzo di Orvieto. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 17.15. I sardi sono reduci dal pareggio a San Siro contro l’Inter, e in classifica, nonostante abbiano raccolto un solo punto in cinque partite, occupano la sesta posizione, in Zona Europa, a pari merito con il Milan e proprio con i ducali, che domenica scorso hanno battuto l’Udinese.

Sono 32 i precedenti, in terra sarda, con 19vittorie dei padroni di casa, 6 affermazioni deglia ospiti e sette pareggi. L’ultimo scontro finì 2-1per il Cagliri con doppietta di Pavoletti e rete di Kucka.

Alla vigilia del match Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha detto che la squadra, incorsa in quattro sconfitte di fila, ha ritrovato il morale grazie ai due pareggi contro Brescia e Inter e che ora punta ai tre punti che mancano dal 5 dicembre.



Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha cominciato col parlare della partenza di Gervinho: “É vero che era un giocatore importante ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione“; oggi, però, la sua squadra svrà i giocatori in uanto i buovi arrivati non si sono ancora inseriti.



Le formazioni ufficiali di Cagliari – Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius Siligardi. Allenatore: D’Aversa.