Cagliari-Pisa 2-2: rimonta rossoblù, ma Moreo gela la Domus nel finale

Diretta Cagliari-Pisa di domenica 21 dicembre 2025: Folorunsho e Kilicsoy ribaltano Tramoni, ma Moreo pareggia all’89’

CAGLIARI – Un pareggio amaro per il Cagliari e prezioso per il Pisa nella sfida salvezza della 16ª giornata di Serie A. Alla Unipol Domus finisce 2-2, al termine di una gara vibrante, ricca di ribaltamenti e decisa solo nel finale. I rossoblù, sotto nel primo tempo per il rigore trasformato da Tramoni, avevano costruito una rimonta convincente grazie alle reti di Folorunsho e Kilicsoy. Ma all’89’ Moreo ha gelato lo stadio, fissando il risultato sul pari. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che lascia più rimpianti alla squadra di Pisacane.

Cronaca della partita

Il match parte con grande intensità: il Pisa pressa alto e mette in difficoltà la costruzione del Cagliari. Le prime occasioni sono dei toscani, che trovano il vantaggio al 44’ pt: fallo di mano di Adopo in area e Tramoni trasforma con freddezza il rigore dell’1-0. Il Cagliari fatica a reagire e chiude la prima frazione in svantaggio. Pisacane cambia subito inserendo Idrissi, e la squadra cresce. Al 14’ st arriva il pareggio: cross perfetto di Zappa e Folorunsho si tuffa di testa sul secondo palo per l’1-1. Il gol dà fiducia ai rossoblù, che continuano a spingere.

Al 26’ st arriva il sorpasso: Gaetano inventa un assist illuminante per Kilicsoy, che firma il suo primo gol in Serie A con un destro preciso per il 2-1. Il Pisa, dopo essersi abbassato, ritrova coraggio nel finale. Gilardino inserisce forze fresche e al 44’ arriva il pareggio: cross di Leris e Moreo anticipa tutti con una girata perfetta che vale il 2-2. Nel recupero gli ospiti sfiorano addirittura il colpaccio con una conclusione di Leris deviata da Palestra che per poco non diventa autogol

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Palestra M., Rodriguez J., Mina Y., Obert A. (dal 1′ st Idrissi R.), Adopo M. (dal 10′ st Zappa G.), Deiola A., Folorunsho M. (dal 18′ st Mazzitelli L.), Gaetano G. (dal 38′ st Cavuoti N.), Esposito Se., Kilicsoy S. (dal 37′ st Borrelli G.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Idrissi R., Luperto S., Mazzitelli L., Pavoletti L., Pintus N., Prati M., Radunovic B., Rog M., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..

PISA: Semper A., Canestrelli S., Caracciolo Ant., Bonfanti G. (dal 29′ st Calabresi A.), Toure I. (dal 37′ st Lorran), Piccinini G. (dal 29′ st Moreo S.), Hojholt M. (dal 28′ st Vural I.), Aebischer M., Angori S., Tramoni M. (dal 37′ st Leris M.), Meister H.. A disposizione: Albiol R., Buffon L., Calabresi A., Coppola F., Denoon D., Esteves T., Leris M., Lorran, Marin M., Mateus Lusuardi, Mbambi J., Moreo S., Nicolas Andrade, Scuffet S., Vural I. Allenatore: Gilardino A..

Reti: al 14′ st Folorunsho M. (Cagliari) , al 26′ st Kilicsoy S. (Cagliari) al 44′ pt Tramoni M. (Pisa) , al 44′ st Moreo S. (Pisa) .

Ammonizioni: al 7′ st Adopo M. (Cagliari), al 9′ st Mina Y. (Cagliari), al 34′ st Esposito Se. (Cagliari) al 22′ st Bonfanti G. (Pisa), al 45’+3 st Calabresi A. (Pisa).

Recupero: 1′ pt, 6′ st

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Pisa

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Folorunsho, Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

Le parole di Fabio Pisacane

“Per noi sono tutte finali. Abbiamo lavorato bene e vogliamo fare tutto il possibile per allungare il momento negativo del Pisa. Mi auguro che i ragazzi mettano in campo tutto quello che abbiamo preparato. Al netto del lavoro psicologico che si può fare, l’obiettivo sono i 3 punti. C’è bisogno di continuare sulla scia che abbiamo tracciato. Sanno l’importanza della gara e io ho lavorato per fargli riconoscere il peso giusto senza caricarla troppo. Abbiamo passato momenti più difficili di questo e penso che la squadra abbia messo dentro quello che dopodomani la partita ci presenterà. Quando diciamo che questo è il campionato più duro degli ultimi dieci anni è perché i giudizi cambiano in fretta. Questo potrebbe essere l’errore che possiamo fare. Pensare che qui arriva una squadra che ha già deposto le armi. E’ una squadra che ha dei valori, che usa della qualità, ma come tutte le squadra ha i suoi punti deboli e noi dobbiamo essere bravi a colpirli.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic.

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Obert. ù

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Folorunsho, Cavuoti.

Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Sebastiano Esposito, Trepy.

Le parole di Alberto Gilardino

“Possiamo pensare al risultato della partita di Cagliari, ma soprattutto alla prestazione che dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare di più, togliendo qualcosa di ognuno di noi a livello personale per donarlo al gruppo e nella prestazione. Credo che questo noi lo possiamo fare. Abbiamo dimostrato di saper reagire. Sappiamo di aver fatto degli errori all’interno delle due sconfitte e delle due partite importanti, ma sappiamo anche che c’è possibilità di poterci rifare e migliorare. Servirà personalità e coraggio perché abbiamo possibilità di farcela. Incontreremo una squadra dotata di giocatori dinamici e che attaccano bene la profondità. Dobbiamo essere bravi all’interno del campo a capire che tipologia di struttura tattica utilizzeranno. Cambiano spesso e dovremo essere bravi e svegli a riproporci”.

Presentazione del match

Domenica 21 dicembre 2025 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Pisa, lunch match della sedicesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 12:30. Uno scontro diretto salvezza piuttosto delicato e dai punti in palio molto pesanti quello in programma in terra sarda tra i toscani che inseguono i rossoblù a quota dieci con quattro punti di ritardo. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dalla sconfitta di Bergamo con l’Atalanta (2-1) dopo la ritrovata vittoria ottenuta ai danni della Roma (1-0) che ha spezzato un digiuno lungo nove giornate di campionato. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Gilardino che vengono dal terzo ko consecutivo rimediato senza segnare alcun gol sul campo del Lecce (1-0).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vengono dal successo ottenuto con la Roma dopo il pirotecnico pari col Genoa che ha interrotto una serie di tre sconfitte interne di fila, cercano continuità tra le mura amiche e puntano alla seconda vittoria interna consecutiva per allontanare ulteriormente la zona caldissima della classifica. I nerazzurri, invece, che in trasferta non hanno ancora mai vinto raccogliendo quattro punti (tre nell’ultimo mese e mezzo) con la peggior difesa esterna del campionato con 15 gol incassati, vanno a caccia di riscatto e del primo blitz in campionato per guadagnare punti sulla zona salvezza e sulle sue dirette concorrenti.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono ai rossoblù: 4 pareggi 7 vittorie e una sola sconfitta (0-1 in un campionato di Serie C del 1961-62) con 17 gol all’attivo e 8 reti al passivo. L’ultimo precedente all’Unipol Domus risale allo scorso 12 novembre 2022 in Serie B e si chiuse 1-1 con botta e risposta tra Morutan e Lapadula. Cagliari e Pisa non si incontrano in Serie A dal 10 marzo 1961 (2-1 in favore dei sardi). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Giacomo Monaco di Termoli. Quarto ufficiale dell’incontro sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR Gianluca Manganiello di Pinerolo assistito da Davide Ghersini di Genova.

QUI CAGLIARI – Assenti gli infortunati Belotti, Ze Pedro e Felici oltre a Luvumbo e Liteta che sono stati convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa. Tra i pali Caprile, al centro della difesa potrebbe rivedersi Mina al fianco di Luperto con Zappa e Obert sulle corsie laterali. A centrocampo prenderanno posto Folorunsho, Deiola e Adopo mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Palestra, Esposito e Gaetano.

QUI PISA – Gilardino non potrà contare su Cuadrado, Stengs, Akinsanmiro e Nzola. A difesa di Scuffet ci saranno Bonfanti, Caracciolo e Canestrelli. Sulle corsie esterne agiranno Toure e Leris con Piccinini, Aebischer e Marin in mediana. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Tramoni e Meister.

Le probabili formazioni di Cagliari-Pisa

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Deiola, Adopo; Palestra, Esposito, Gaetano. Allenatore: Fabio Pisacane.

PISA (3-5-2): Scuffet; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Marin, Leris; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Pisa, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.