Serie A, Cagliari – Spal: le formazioni ufficiali. Gioca Cigarini

Le formazioni ufficiali di Cagliari-SPAL: incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

CAGLIARI – Tutto è pronto per l’inizio del match al Sardegna Arena tra Cagliari – SPAL, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I sardi, prima della pausa, vengono dal pareggio in trasferta sul campo della Roma, mentre gli emiliani arrivano dal successo casalingo di misura ottenuto contro il Parma. Il Cagliari tenterà di guadagnare i tre punti e rimanere in zona Europa mentre la SPAL con una vittoria si toglierebbe dalla zona salvezza e raggiungerebbe la metà classifica. La gara sarà arbitrata dal signor Chiffi della sezione di Padova.

Le formazioni ufficiali di Cagliari – SPAL

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Castro, Cigarini, Rog; Naingollan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Aresti, Pinna, Klavan, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Felipe, Salamon, Mastrilli, Valoti, Moncini, Murgia, Paloschi. Allenatore: Semplici

SEGUI LA DIRETTA LIVE