Cagliari – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – SPAL del 20 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

CAGLIARI – Domenica 20 ottobre alle ore 15 andrà in scena Cagliari – Spal, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno sul campo della Roma ed in classifica occupa la settima posizione con 11 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra emiliana che viene dal successo casalingo di misura contro il Parma ed in classifica occupa la diciassettesima posizione con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 20 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Tanti dubbi per Maran che dovrebbe far scendere in campo il suo Cagliari col 4-3-1-2. Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Ceppitelli e Pisacane centrali mentre sulle fasce ci saranno Cacciatore e Pellegrini. A centrocampo Rog in cabina di regia con Naingollan e Nandez mezze ali poco più avanti agirà Castro a supportare Simeone e Joao Pedro. In ballottaggio Castro con Cigarini, se dovesse giocare l’italiano, Naingollan verrà spostato come trequartista. Anche Joao Pedro alle prese con problemi fisici, se non dovesse farcela giocherà Birsa.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2. Squalificato Strefezza e indisponibile per altri 7 giorni Di Francesco. Berisha in porta, pacchetto arretrato formato da Tomovic, Vicari e Igor. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Kurtic e Missiroli mezze ali mentre sulle corsie esterne agiranno Sala e Reca. Il tandem d’attacco sarà formato da Petagna e Floccari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – SPAL, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Cagliari – SPAL

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Rog, Naingollan; Castro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran