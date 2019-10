Parma – Genoa, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Parma – Genoa: incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

PARMA – Tutto è pronto allo Stadio Tardini per l’inizio di Parma – Genoa, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Sfida tra due squadre che vengono entrambe da una sconfitta, rispettivamente contro Spal e Milan. In classifica il Parma è dodicesimo con 9 punti, il Genoa penultimo a quota 5. Calcio di inizio previsto per le ore 18. Le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Pandev, Kouame. Allenatore: Andreazzoli.

