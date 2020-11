Cagliari – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari-Spezia del 29 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A

CAGLIARI – Domenica 29 Novembre, alle ore 15.00 andrà in scena Cagliari-Spezia, incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Ci aspetta un match emozionante alla Sardegna Arena. I padroni di casa continuano il loro percorso altalenante in campionato, alternando belle vittorie ad altrettante sconfitte. Prima della sosta abbiamo visto la vittoria con la Samp per 2-0, per poi cadere con la Juventus. Lo Spezia invece, sta dimostrando di non patire il salto di categoria. Lo dimostrano la posizione in campionato e i risultati ottenuti. Basta analizzare la bella vittoria esterna col Benevento e il pareggio casalingo con l’Atalanta. Da queste partite sono fruttati punti importanti per la savezza della squadra di Italiano. L’incontro verrà condotto dal signor Marini della sezione arbitrale di Roma.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 29 Novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Di Francesco deve provare a dare continuità ai risultati della squadra. Il match casalingo contro lo Spezia è l’occasione per iniziare a ottenere una serie di risultati positivi ed avanzare in classifica. Per farlo si affiderà ad un 4-2-3-1 con Nandez e Rog davanti la difesa, Ounas, Joao Pedro, Sottil sulla trequarti e in attacco l’ormai ritrovato Pavoletti.

QUI SPEZIA – Per Italiano dovremmo vedere il solito modulo che sta fruttando risultati alla squadra neopromossa. Per loro 4-3-3 con Deiola, Ricci e Estevez a centrocampo e in attacco il tridente composto da Agudelo, Nzola e Gyasi.

Le probabili formazioni di Cagliari-Spezia

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz, Tripaldelli; Nandez, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco.

Spezia (4-3-3): Provedel; Mattiello, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Estevez; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano.

STADIO: Sardegna Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Crotone, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Chi preferisse potrà seguire la gara Bologna-Crotone anche in diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS. La sfida può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.