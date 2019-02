Calcio a 5, Final Eight 2019: il 6 marzo la presentazione

A Bologna si svolgerà la conferenza di presentazione e il sorteggio dei tabelloni della Coppa Italia in programma dal 20 al 24 marzo

BOLOGNA – La Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 è sempre più vicina. L’evento, organizzato dalla Divisione Calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, in programma dal 20 al 24 marzo, sarà presentato in una conferenza stampa mercoledì 6 marzo alle 11.30 a Bologna, presso l’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro, 44).

Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Giammaria Manghi, il Presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro e il Presidente del C.R. Emilia-Romagna della LND Paolo Braiati.

Nel corso della conferenza stampa, a cui prenderanno parte anche le delegazioni delle società qualificate, saranno sorteggiati anche i tabelloni delle tre competizioni che riempiranno i palazzetti di sei località dell’Emilia-Romagna: Cavezzo (MO), Ferrara, Loiano (BO), Reggio Emilia, Russi (RA) e il PalaCattani di Faenza, l’impianto scelto per le semifinali di sabato 23 e le finali di domenica 24 marzo.

BIGLIETTERIA E SITO UFFICIALE

Prosegue, intanto, la vendita dei biglietti per le gare di sabato 23 e domenica 24 marzo a Faenza. Al termine della prima fase di prelazione per Società e Gruppi, sono stati oltre 500 i tagliandi (tra biglietti e abbonamenti per il settore Parterre) già staccati. L’ingresso è gratuito per Donne, Under 16 e Over 65: categorie, queste, che dovranno comunque ritirare il tagliando presso le biglietterie del PalaCattani.

Tutte le info sull’evento e le modalità di vendita dei biglietti sono disponibili su www.faenza2019.it, il sito ufficiale della Final Eight di Coppa Italia.