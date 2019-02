Il Barcellona vola a Siviglia per il match clou di giornata, l’Atletico ospiterà il Villarreal e il Real Madrid cercherà i tre punti con il Levante

SIVIGLIA – Le due squadre di Madrid continuano la rincorsa al Barcellona che dista, ora, 7 punti dall’Atletico e 9 dal Real. Proprio la capolista sarà ospite del Siviglia al Ramón Sánchez-Pizjuán: i padroni di casa arriveranno alla sfida dopo aver, in settimana, eliminato la Lazio ai sedicesimi di Europa League e cercheranno di recuperare i punti persi nello scorso turno di Liga contro il Villarreal. Il “sottomarino giallo”, come riportato precedentemente, arriva dalla splendida vittoria per 3-0 contro il Siviglia e in questo turno sarà ospitato dall’Atletico Madrid. I “colchoneros” sono secondi in classifica e vorranno sicuramente sfruttare l’entusiasmo dovuto alla vittoria in Champions contro la Juventus.

Il Real Madrid deve dare una risposta importante contro il Levante dopo aver perso la scorsa settimana contro il Girona. Il Getafe andrà in scena contro il Rayo Vallecano e potrebbe scavalcare al quarto posto il Siviglia , visto l’impegno delicato degli andalusi contro il Barcellona. Lo stesso discorso può essere fatto per l’Alaves che avrà di fronte il Celta Vigo che occupa la 17esima posizione con un solo punto di vantaggio dal Villarreal terzultimo e dal Rayo Vallecano penultimo. Atletico Bilbao e Eibar si fronteggeranno in una sfida molto delicata: le due squadre occupano l’undicesima e la decima posizione in classifica con 30 e 31 punti. La sfida si preannuncia molto interessante visto che le due compagini si trovano a soli 6 punti dalla zona Champions, ma al contempo hanno solo 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Liga 2018/2019 – La presentazione della venticinquesima giornata

VENERDI 22 FEBBRAIO

ore 21

Espanyol – Huesca

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 13

Getafe – Rayo Vallecano

ore 16.15

Siviglia – Barcellona

ore 18.30

Dep. Alaves – Celta Vigo

ore 20.45

Atl. Bilbao – Eibar

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 12

Leganes – Valencia

ore 16.15

Atl. Madrid – Villarreal

ore 18.30

Valladolid – Betis

ore 20.45

Levante – Real Madrid

LUNEDI 25 FEBBRAIO

ore 21

Girona – Real Sociedad

CLASSIFICA: Barcellona 54, Atl. Madrid 47, Real Madrid 45, Siviglia 37, Getafe 36, Dep. Alaves 36, Real Sociedad 34, Real Betis 33, Valencia 32, Eibar 31, Ath. Bilbao 30, Levante 30, Leganes 29, Espanyol 29, Girona 27, Real Valladolid 26, Celta Vigo 24, Villarreal 23, Rayo Vallecano 23, Huesca 18.