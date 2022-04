Il 10 aprile 2022 tutte le partite di Serie A in programma saranno trasmesse in diretta su DAZN; Genoa – Lazio anche su Sky

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 10 aprile ci sono le gare valide per la trentaduesima giornata di Serie A. Domenica il lunch match sarà Genoa – Lazio. I rossoblù vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Verona, firmata Simeone, che ha interrotto una serie di otto risultati utili consecutivi. La situazione in classifica per la squadra di Blessin é difficile ma la speranze di non abbandonare la massima categoria non é ancora stata accantonata, anche perché le sconfitte di Cagliari e Venezia di una settimana fa hanno attutito il passo falso. Ora é penultimo a pari merito con i lagunari, ma le lunghezze che lo separano dalla quartultima, il Cagliari, sono soltanto tre e le partite che mancano alla fine del campionato sono ancora sette. I punti in classifica sono 22, frutto di due vittorie, sedici pareggi e tredici sconfitte con ventitré gol fatti e quarantotto subiti. Nelle ultime cinque sfide i rossoblù hanno vinto una volta, pareggiato tre e perso una siglando una rete e subendone una. A Marassi arriva la Lazio, reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Sassuolo e sesta con 52 punti, con un cammino di quindici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte e con sessanta gol fatti e quarantasei subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due sconfitte e con sei reti subite a fronte delle sette siglate.

Nel primo pomeriggio il Napoli riceverà la Fiorentina. I partenopei vengono dal successo esterno per 1-3 ottenuto sul campo dell’Atalanta e sono secondo, a una sola lunghezza dalla capolista Milan, con 67 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte con cinquantasei gol fatti e ventitré subiti, miglior difesa del torneo. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto quattro volte e pareggiato una siglando nove reti e subendone cinque. I viola vengono dal successo casalingo di misura contro l’Empoli e sono ottavi a quota 50 punti e con un cammino di quindici vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte; quarantanove gol fatti e trentotto subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa con quattro reti e tre subite.

Contemporaneamente l’Atalanta farà visita al Sassuolo. I neroverdi vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Lazio e sono decimi con 43 punti, frutto di undici vittorie, dieci pareggi e dieci sconfitte con cinquantasei gol fatti e cinquantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando tredici reti e subendone sette. Capaci di battere Juventus, Milan, Inter e Fiorentina e pareggiare con il Napoli, la squadra di Dionisi si é arresa alla Lazio: ora di fronte c’é l’Atalanta, educi dalla sconfitta per 1-3 contro il Napoli e sono scesi in settima posizione, con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte con cinquantuno gol fatti e trentaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando quattro reti e subendone altrettante. In settimana gli orobici hanno pareggiato 1-1 in casa del Lipsia nella gara di andata dei quarti di finale della Europa League.

Il Venezia, invece, ospiterà l’Udinese.I lagunari vengono dalla sconfitta esterna di misura contro lo Spezia, arrivata in pieno recupero a causa del gol di Gyasi; in classifica sono penultimi, a pari merito con il Genoa e a tre lunghezze dal Cagliari quartultimo ma con una partita ancora da recuperare. Hanno 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e diciotto sconfitte e con venticinque gol fatti e cinquantacinque subiti. Hanno perso le ultime cinque sfide siglando cinque reti e subendone dieci e, soprattutto, precipitando in zona retrocessione. Se vuole mantenere la categoria, ora per la squadra di Zanetti é vietato ogni passo falso. Di fronte troverà i friulani, reduci dal successo casalingo per 5-1 contro il Cagliari e tredicesimi, a pari merito con l’Empoli, con 33 punti e con un cammino di sette vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte con quarantuno gol fatti e quarantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, siglando dieci reti e subendone sei.

Alle 18 Roma – Salernitana. I giallorossi vengono dal successo esterno di misura contro la Sampdoria, firmato Mkytharian, e sono quinti in classifica, con 59 punti, frutto di quindici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, siglando cinquantun gol e incassandone trentacinque. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Mourinho parla di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con sette reti segnate e quattro subite. In settimana hanno perso per 2-1 in casa del Bodo/Glimt nella gara di andata dei quarti di finale della Conference League. La Salernitana é reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro il Torino ed é ultima, a nove lunghezze dalla quartultima quando mancano sette giornate alla fine, a quota 16 punti e con un cammino di tre partite vinte, sette pareggiate e diciannove perse, con ventidue reti realizzate e sessantasei incassate. Il bilancio delle ultime sfide é di due pareggi e tre sconfitte con tre gol fatti e undici subiti

Chiuderà in serata Torino – Milan. I granata vengono dal successo esterno di misura contro la Salernitana e sono undicesimi con 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte con trentacinque gol fatti e trenta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due volte e perso due, siglando tre reti e subendone quattro. Di fronte troveranno il Milan, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Bologna e primo in classifica, con una sola lunghezza di vantaggio sul Napoli e quattro sull’Inter, che però deve ancora recuperare una partita. I rossoneri hanno 67 punti, frutto di venti vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte con cinquantasei gol fatti e ventinove subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due, segnando tre reti senza incassarne.

Tra i posticipi di Serie B spiccano Cosenza – Monza e Perugia – Pisa. In campo anche la Serie C con la lotta tra Padova e Sudtirol nel Girone A e Bari in testa nel Girone C.

Calcio in tv oggi 10 aprile 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

River Plate-Argentinos Juniors (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

Atletico Goianiense-Flamengo (Brasileirão) – SPORTITALIA

01.30

Tampa Bay-Miami FC (USL Championship) – ONEFOOTBALL

01.55

LA Galaxy-Los Angeles FC (MLS) – DAZN

02.00

Toluca-Guadalajara (Liga MX) – ONEFOOTBALL

02.08

Real Salt Lake-Toronto FC (MLS) – DAZN

02.38

Houston Dynamo-San José Earthquakes (MLS) – DAZN

04.00

America-Juarez (Liga MX) – ONEFOOTBALL

Orange County-San Antonio FC (USL Championship) – ONEFOOTBALL

07.03

Tokyo-Urawa (J-League) – ONEFOOTBALL

Kobe-C Osaka (J-League) – ONEFOOTBALL

08.03

Nagoya-Sapporo (J-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Roma-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Seoul-Suwon Samsung (K-League) – ONEFOOTBALL

Auda-Valmiera (Latvian Higher League) – ONEFOOTBALL

12.30

Genoa-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

13.00

Bordeaux-Metz (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Atalanta-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Genoa-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

St. Mirren-Rangers (Scottish Premier League) – ONEFOOTBALL

14.00

Osasuna-Alaves (Liga) – DAZN

SonderiskE-OB (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Nordsjaelland-AGF (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Daugavpils-Riga (Latvian Higher League) – ONEFOOTBALL

14.30

Benevento-Vicenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Fiorenzuola-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 258 satellite)

Padova-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Triestina-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Picerno-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catania-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Juve Stabia-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Messina-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Campobasso-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monterosi-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Rapid Vienna-Wolfsberger (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Austria Klagenfurt-Red Bull Salisburgo (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

PSV-RKC (Eredivisie) – MOLA

Vitesse-Cambuur (Eredivisie) – MOLA

14.40

San Marino-Cortefranca (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.00

Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN

Sassuolo-Atalanta (Serie A) – DAZN

Verona-Udinese (Serie A) – DAZN

Brentford-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Empoli-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Metta-Liepaja (Latvian Higher League) – ONEFOOTBALL

Wisla Cracovia-Gornik Zabrze (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

15.30

Cosenza-Monza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Ascoli-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Crotone-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

Bochum-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.00

Banik Ostrava-Hradec Kralové (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Jablonek-Zlin (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Mlada Boleslav-Budejovice (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Silkeborg-Brondby (Superligaen) – ONEFOOTBALL

16.15

Espanyol-Celta (Liga) – DAZN

17.00

Sturm Graz-Austria Vienna (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

17.30

Manchester City-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Eintracht-Friburgo (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

Pro Sesto-Legnago (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Mantova-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lecco-Piacenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Feralpisalò-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Seregno-Trento (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Albinoleffe-Virtus Verona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Bari-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Turris-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Roma-Salernitana (Serie A) – DAZN

Perugia-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Copenhagen-Midtjylland (Superligaen) – ONEFOOTBALL

18.30

Elche-Real Sociedad (Liga) – DAZN

AEK-Aris (Greece Super League) – MOLA

Kortrijk-Anderlecht (Pro League belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Vitoria-Porto (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

19.15

Shabab Al Ahli-Foolad Khouzestan (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Sepahan-Al Duhail (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

19.30

Lipsia-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

20.45

Torino-Milan (Serie A) – DAZN

21.00

Levante-Barcellona (Liga) – DAZN

Marsiglia-Montpellier (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Atletico Mineiro-Internacional (Brasileirão) – SOLOCALCIO

22.15

Al Gharafa-Ahal (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Al Taawoun-Pakhtakor (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.