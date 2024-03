Nella guida tv dell’11 marzo 2024 i posticipi di Serie A e quello di Liga saranno trasmessi su DAZN; quello di Premier League su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 11 marzo 2024 ci sono i posticipi dei campionati europei e di Serie C.

Partiamo dalla Serie A dove si giocherà Lazio – Udinese. La Lazio in settimana é stata eliminata dalla Champions League per opera del Bayern Monaco. I biancocelesti, dopo lo stop a San Siro contro il Milan, sono noni a quota 40, a una sola lunghezza dalla zona Europa. Il loro percorso narra di dodici partite vinte, quattro pareggiate e undici perse, trentadue reti realizzate e trentanove incassate. L’Udinese é reduce dall’1-1 casalingo contro la Salernitana ed é diciassettesima con 24 punti, frutto di tre vittorie, quindici pareggi e nove sconfitte.

Il posticipo di Serie B é Sampdoria – Ascoli. I blucerchiati, dopo il successo esterno per 1-3 contro la Feralpisalò, sono quattordicesimi a quota 34 (erano partiti con 2 punti di penalizzazione). Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, sei pareggiate e dodici perse, trentotto reti realizzate e quarantatré incassate. I marchigiani vengono dal pari casalingo a reti inviolate contro la Reggiana e occupano il terzultimo posto con 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e dodici stop, con ventisette gol segnati e trentatré subiti.

In Premier League il Chelsea, che viene dal pareggio esterno per 2-2 contro il Brentford ed é undicesimo con 32 punti, riceve il Newcastle, reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Wolverhampton e decimo a quota 40. In Liga l’Almeria, che viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Celta Vigo ed é ultimo con 9 punti, ospita il Siviglia, reduce dal successo casalingo per 3-2 contro la Real Sociedad e quattordicesimo a quota 27.

Posticipo anche in Serie C, nel girone B, sarà il big match Cesena – Gubbio. Il Cesena viene dalla sconfitta per 3-2 contro la Carrarese, che ha posto fine ad un’imbattibilità dei romagnoli che durava dallo scorso 3 settembre. É primo con 74 punti, a +6 dalla Torres (che però ha già giocato).. Il Gubbio é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro l’Arezzo ed é quinto a quota 51. Nel Girone C la Juve Stabia, che viene dal successo esterna per 1-3 contro il Latina ed é primo con 67 punti, a +7 dal Benevento, affronta il Taranto, reduce dal successo casalingo di misura contro la Virtus Francavilla ed é quinto a quota 49.

Calcio in tv oggi 11 marzo 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Boca Juniors-Racing (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

15.00

Lazio-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

19.30

Wolfsburg-Lipsia (Bundesliga femminile) – DAZN

20.30

Sampdoria-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Cesena-Gubbio (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 252)

20.45

Lazio-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Juve Stabia-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Fiorenzuola-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Renate-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Sestri Levante-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Picerno-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Turris-Casertana (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

21.00

Chelsea-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT 4K

Almeria-Siviglia (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.