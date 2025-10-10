Nella guida TV di sabato 11 ottobre 2025 la partita della Nazionale andrà in onda su Rai Uno, le altr le qualificazioni ai Mondiali su Sky
La programmazione calcistica di sabato 11 ottobre parte alle 12.30 con Lazio – Genoa, sfida valida per la Serie A femminile. Le biancocelesti cercano continuità, mentre le rossoblù vogliono dimostrare di poter competere con le grandi.
Nel pomeriggio, alle 14.30, è la Serie C a prendersi la scena con ben sei incontri in contemporanea: Giugliano – Catania, Foggia – Crotone, Perugia – Rimini, Picerno – Casertana, Giana Erminio – Novara.
Alle 15.00, spazio alle Nazionali con Lettonia – Andorra, mentre in Serie A femminile si gioca Juventus – Como, con le bianconere chiamate a confermare la loro supremazia tecnica e mentale.
Il secondo blocco di Serie C scatta alle 17.30 con altre cinque sfide: Vicenza – Virtus Verona, Forlì – Ternana, Pineto – Livorno, Guidonia – Pianese, Pergolettese – Alcione. In parallelo, occhi puntati su Fiorentina – Inter nel campionato femminile: una sfida che vale più di tre punti, tra due squadre che vogliono scrivere pagine importanti nella storia recente del calcio in rosa.
Alle 18.00, il calcio internazionale torna protagonista con Norvegia – Israele e Ungheria – Armenia, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali.
In serata, alle 19.15, si gioca Emirati Arabi Uniti – Oman, mentre alle 19.30 l’Argentina accende i riflettori con Barracas Central – Boca Juniors, partita che profuma di barrio e di passione sudamericana.
Il clou arriva alle 20.45 con Estonia – Italia, match che vede gli Azzurri impegnati in una trasferta insidiosa ma fondamentale per restare agganciati al treno delle qualificazioni. In contemporanea, Spagna – Georgia promette spettacolo, mentre su Sky va in onda la Diretta Gol per seguire tutte le emozioni in tempo reale.
Chiude la giornata Iraq – Indonesia alle 21.30.
Calcio in tv oggi 11 ottobre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
12:30
Lazio – Genoa (Serie A femminile) DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
14:30
Giugliano – Catania (Serie C) SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), NOW
Foggia – Crotone (Serie C) SKY SPORT (canale 252), NOW
Perugia – Rimini (Serie C) SKY SPORT (canale 253), NOW
Picerno – Casertana (Serie C) SKY SPORT (canale 254), NOW
Giana Erminio – Novara (Serie C) SKY SPORT (canale 255), NOW
15:00
Lettonia – Andorra (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT (canale 256), NOW
Juventus – Como (Serie A femminile) DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17:30
Vicenza – Virtus Verona (Serie C) SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251), NOW
Forlì – Ternana (Serie C) SKY SPORT (canale 252), NOW
Pineto – Livorno (Serie C) SKY SPORT (canale 253), NOW
Guidonia – Pianese (Serie C) SKY SPORT (canale 254), NOW
Pergolettese – Alcione (Serie C) SKY SPORT (canale 255), NOW
Fiorentina – Inter (Serie A femminile) RAI SPORT e DAZN
18:00
Norvegia – Israele (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT CALCIO, NOW
Ungheria – Armenia (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256), NOW
19:15
Emirati Arabi Uniti – Oman (Qualificazioni Mondiali) ONEFOOTBALL
19:30
Barracas Central – Boca Juniors (Campionato argentino) SPORTITALIA, COMO TV
20:45
Estonia – Italia (Qualificazioni Mondiali) RAI 1
Diretta Gol Qualificazioni Mondiali SKY SPORT CALCIO, NOW
Spagna – Georgia (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT UNO, NOW
21:30
Iraq – Indonesia (Qualificazioni Mondiali) ONEFOOTBALL