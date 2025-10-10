  1. Home
Calcio in tv

Calcio in tv oggi, 11 ottobre 2024: Estonia-Italia e le altre sfide del giorno

Posted on 10 Ottobre 2025 at 10 Ottobre 2025 by Marina Denegri
Nella guida TV di sabato 11 ottobre 2025 la partita della Nazionale andrà in onda su Rai Uno, le altr  le qualificazioni ai Mondiali su Sky

La programmazione calcistica di sabato 11 ottobre parte alle 12.30 con Lazio – Genoa, sfida valida per la Serie A femminile. Le biancocelesti cercano continuità, mentre le rossoblù vogliono dimostrare di poter competere con le grandi.

Nel pomeriggio, alle 14.30, è la Serie C a prendersi la scena con ben sei incontri in contemporanea: Giugliano – Catania, Foggia – Crotone, Perugia – Rimini, Picerno – Casertana, Giana Erminio – Novara.

Alle 15.00, spazio alle Nazionali con Lettonia – Andorra, mentre in Serie A femminile si gioca Juventus – Como, con le bianconere chiamate a confermare la loro supremazia tecnica e mentale.

Il secondo blocco di Serie C scatta alle 17.30 con altre cinque sfide: Vicenza – Virtus Verona, Forlì – Ternana, Pineto – Livorno, Guidonia – Pianese, Pergolettese – Alcione. In parallelo, occhi puntati su Fiorentina – Inter nel campionato femminile: una sfida che vale più di tre punti, tra due squadre che vogliono scrivere pagine importanti nella storia recente del calcio in rosa.

Alle 18.00, il calcio internazionale torna protagonista con Norvegia – Israele e Ungheria – Armenia, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali.

In serata, alle 19.15, si gioca Emirati Arabi Uniti – Oman, mentre alle 19.30 l’Argentina accende i riflettori con Barracas Central – Boca Juniors, partita che profuma di barrio e di passione sudamericana.

Il clou arriva alle 20.45 con Estonia – Italia, match che vede gli Azzurri impegnati in una trasferta insidiosa ma fondamentale per restare agganciati al treno delle qualificazioni. In contemporanea, Spagna – Georgia promette spettacolo, mentre su Sky va in onda la Diretta Gol per seguire tutte le emozioni in tempo reale.

Chiude la giornata Iraq – Indonesia alle 21.30.

Calcio in tv oggi 11 ottobre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12:30

Lazio – Genoa (Serie A femminile) DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

14:30

Giugliano – Catania (Serie C) SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), NOW

Foggia – Crotone (Serie C) SKY SPORT (canale 252), NOW

Perugia – Rimini (Serie C) SKY SPORT (canale 253), NOW

Picerno – Casertana (Serie C) SKY SPORT (canale 254), NOW

Giana Erminio – Novara (Serie C) SKY SPORT (canale 255), NOW

15:00

Lettonia – Andorra (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT (canale 256), NOW

Juventus – Como (Serie A femminile) DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

17:30

Vicenza – Virtus Verona (Serie C) SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251), NOW

Forlì – Ternana (Serie C) SKY SPORT (canale 252), NOW

Pineto – Livorno (Serie C) SKY SPORT (canale 253), NOW

Guidonia – Pianese (Serie C) SKY SPORT (canale 254), NOW

Pergolettese – Alcione (Serie C) SKY SPORT (canale 255), NOW

Fiorentina – Inter (Serie A femminile) RAI SPORT e DAZN

18:00

Norvegia – Israele (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT CALCIO, NOW

Ungheria – Armenia (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256), NOW

19:15

Emirati Arabi Uniti – Oman (Qualificazioni Mondiali) ONEFOOTBALL

19:30

Barracas Central – Boca Juniors (Campionato argentino) SPORTITALIA, COMO TV

20:45

Estonia – Italia (Qualificazioni Mondiali) RAI 1

Diretta Gol Qualificazioni Mondiali SKY SPORT CALCIO, NOW

Spagna – Georgia (Qualificazioni Mondiali) SKY SPORT UNO, NOW

21:30

Iraq – Indonesia (Qualificazioni Mondiali) ONEFOOTBALL