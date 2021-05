Il 12 maggio 2021 si disputa la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A ma si gioca in tutti i massimi campionati europei

La programmazione sul calcio in TV di mercoledì 12 maggio vede al centro la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Punti determinanti per la salvezza in Cagliari – Fiorentina, in programma alle 18.30; ancora più pesanti in Atalanta – Benevento, da un lato per conservare il secondo posto e quindi un posto in Champions, dall’altro per non retrocedere. Stessi obiettivi in Torino – Milan dove i granata devono cercare di evitare il terzultimo posto e i rossoneri di uscire dalla massima competizione europea dopo essere stata ai vertici per gran parte della stagione. La Lazio, in corsa per un posto in Champions, ospita il Parma già retrocesso mentre la Roma, dopo la manita rifilata al Crotone, fa visita ai neo Campioni d’Italia dell’Inter. Sassuolo e Juventus sono a caccia di punti importanti in chiave Europa. Genoa e Spezia cercano di chiudere la partita salvezza, rispettivamente, a Bologna e nel derby con la Sampdoria.

In Premier League c’è il derby londinese tra Chelsea e Arsenal mentre in Liga in campo l’Atletico Madrid che se la vedrà tra le mura amiche contro la Real Sociedad.

Calcio in tv oggi 12 maggio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.15

Santos-Boca (Copa Libertadores) – DAZN

02.30

Independiente Del Valle-Palmeiras (Copa Libertadores) – DAZN

Union La Calera-Flamengo (Copa Libertadores) – DAZN

Sporting Cristal-Racing (Copa Libertadores) – DAZN

Torque-Independiente (Copa Sudamericana) – DAZN

11.00

Empoli-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00

Bologna-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.30

Cagliari-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

19.00

Aston Villa-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Siviglia-Valencia (Liga) – DAZN

20.00

Celta-Cadice (Liga) – DAZN

20.00

Huesca-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

20.45

Torino-Milan (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Lazio-Parma (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

Atalanta-Benevento (Serie A) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

Bologna-Genoa (Serie A) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

Inter-Roma (Serie A) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Sassuolo-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1

Sampdoria-Spezia (Serie A) – DAZN e DAZN1+

21.15

Chelsea-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

22.00

Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Le partite di Serie C potranno essere seguita su Eleven Sports previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.