Anticipi della trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A, tra i quali il big match Milan – Lazio. Turno numero 33 di Serie B

MILANO – Al centro della programmazione calcio in tv di sabato ci sono gli anticipi della trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A,che si articola su tre giorni, dal 13 al 15 aprile. Alle 15 si gioca Spal – Juventus. Gli estensi provengono dalla sconfitta rimediata a Cagliari e in classifica sono sedicesimi con 32 punti. La capolista Juventus, a +20 dal Napoli, potrebbe già aggiudicarsi con sette giornate di anticipo l’ottavo scudetto consecutivo. Alle 18 la Roma riceve l’Udinese. I giallorossi sono reduci dalla vittoria ottenuta a Marassi contro la Sampdoria e in classifica sono sesti a quota 51, in corsa per un posto in Champions; nel turno precedente i friulani hanno vinto lo scontro salvezza contro l’Empoli e ora sono quindicesimi con 32 punti. In serata il big match Milan – Lazio. I rossoneri hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite e sono quarti a quota 52, a pari merito con la sorprendente Atalanta; tre lunghezze in meno per i biancocelesti, che domenica scorsa non sono andati oltre il 2-2 all’Olimpico contro il Sassuolo-

Si gioca anche la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Alle 15 in programma ci sono tre gare (Lecce-Carpi, Salernitana-Cittadella, Crotone-Cremonese ) mentre alle 18 scendono in campo Venezia e Foggia. Venticinquesima giornata del Girone A di Serie C con la capolista Entella impegnata in casa contro l’Albisola.

In campo e in tv, anche Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Championship, FA Cup, Campionato Primavera e campionato giapponese.

Calcio in tv oggi 13 aprile 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

11.00 Udinese-Cagliari (Campionato Primavera) su SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite)

12.00 Yohohama Marinos-Nagoya Grampus (J-League) su DAZN

13.30 Tottenham-Huddersfield (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

14.30

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Arzachena-Pisa

Albissola-Siena

Carrarese-Gozzano

Juventus U23-Olbia

15.00

SPAL-Juventus (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

su DAZN la Serie B

Lecce-Carpi

Salernitana-Cittadella

Crotone-Cremonese

16.00

Burnley-Cardiff (Premier League) su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Sheffield United-Millwall (Championship) su DAZN

16.30

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Piacenza-Cuneo

Pro Vercelli-Lucchese

Pro Patria-Virtus Entella

18.00

Roma-Udinese (Serie A) su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Venezia-Foggia (Serie B) su DAZN

18.30

Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) su SKY SPORT UNO

Manchester United-West Ham (Premier League) su SKY SPORT FOOTBALL

Ajax-Excelsior (Eredivisie) su DAZN

Leeds United-Sheffield Wednesday (Championship) su DAZN

20.00

su DAZN la Ligue 1

Strasburgo-Guingamp

Monaco-Reims

Digione-Amiens

Caen-Angers

20.30

Milan-Lazio (Serie A) – DAZN

Novara-Alessandria (Serie C) su ELEVEN SPORTS

Pontedera-Pistoiese (Serie C) su ELEVEN SPORTS

