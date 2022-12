Il 13 dicembre 2022 la semifinale dei Mondiali del Qatar sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai Uno; l’amichevole del Milan su Sky e Dazn, quella della Lazio su Dazn

Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 13 dicembre c’é la prima semifinale dei Mondiali del Qatar 2022: Argentina Croazia. Di fronte due squadre che ai quarti di finale sono sopravvissute alla lotteria dei rigori contro,rispettivamente, Olanda e Brasile. L’Argentina si era classificata al primo posto nel gruppo C con due successi contro Messico e Polonia e una sconfitta nella gara di esordio contro l’Arabia Saudita; agli ottavi di finale aveva avuto la meglio sull’Australia col risultato di 2-1. L’Albiceleste, fresca vincitrice della Coppa America, vuole conquistare quel titolo iridato sfuggitole nel 2014 a causa del gol ai supplementari di Mario Götze e archiviare l’eliminazione agli ottavi di finale del 2018 per mano della Francia. Ha già vinto la Coppa nel Mondo nel 1978 in casa e nel 1986 in Messico. Occupa attualmente la quarta posizione della graduatoria mondiale della FIFA. Nella fase a gironi la Croazia ha battuto il Canada per 4-1 e pareggiato 0-0 contro Marocco e Belgio; agli ottavi di finale, invece, é riuscita ad avere la meglio sul Giappone soltanto dopo i calci di rigore. Si era presentata all’appuntamento da Vice Campione del Mondo in carica avendo perso contro la Francia la finale dei Mondiali di Russia 2018 e classificandosi al primo posto nel raggruppamento H con un punto di vantaggio sulla Russia, poi squalificata da tutte le competizioni a causa delle vicende internazionali legate all’Ucraina. La squadra di Modric e compagni occupa la dodicesima posizione nella graduatoria mondiale FIFA

Tempo di amichevoli in vista della ripresa del campionato per Lazio e Milan. I biancocelesti saranno impegnati contro i turchi del Galatasaray mentre i rossoneri giocheranno a Dubai contro l’Arsenal.

Calcio in tv oggi 13 dicembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

14.30

Arezzo-Tavagnacco (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.00

Arsenal-Milan (Amichevole) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

16.00

Galatasaray-Lazio (Amichevole) – DAZN

20.00

Argentina-Croazia (Semifinale Mondiali) – RAI 1

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale