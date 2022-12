AL RAYYAN – Sabato 3 dicembre 2022, all’Ahmad Ali Bin Stadium di Al Rayyan, l’Argentina di Scaloni affronterà l’Australia di Arnold per gli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022; calcio di inizio alle ore 20.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Argentina si é classificata al primo posto nel gruppo C con due successi contro Messico e Polonia e una sconfitta nella gara di esordio contro l’Arabia Saudita. La selezione di Scaloni, fresca vincitrice della Coppa America e imbattuta da trentacinque partite, vuole conquistare quel titolo iridato sfuggitole nel 2014 a causa del gol ai supplementari di Mario Götze e archiviare l’eliminazione agli ottavi di finale del 2018 per mano della Francia. Ha già vinto la Coppa nel Mondo nel 1978 in casa e nel 1986 in Messico. Occupa attualmente la quarta posizione della graduatoria mondiale della FIFA. L’Australia torna invece agli ottavi dopo sedici anni. Si é piazzata seconda nel girone alle spalle della Francia, per via della peggiore differenza reti. Si é qualificata grazie alla vittoria ai rigori contro il Perù nei play off interconfederali. L‘ultimo confronto tra le due rappresentative risale all’11 settembre 2007 quando, in amichevole, l’Australia si impose per 1-0.

RISULTATO FINALE: ARGENTINA - AUSTRALIA 2-1

SECONDO TEMPO

51' è finita! L'Argentina supera 2-1 l'Australia con brivido nel finale e accede ai quarti di finale. Le reti di Messi e Alvarez quindi ci ha provato Goodwin a tenere in corsa i suoi. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

51' palla gol in area capitata sui piedi di Kuol, para in due tempi Martinez!

49' terzo tentativo di Lautaro con il mancino verso il primo palo, respinta con il piede del portiere!

48' prova con il mancino Messi da posizione defilata, palla che supera l'incrocio dei pali

47' altro assist di Messi in area per Lautaro che questa volta si vede respingere il pallone dal portiere!

45' 7 minuti di recupero

44' azione di Messi che arriva al limite dell'area e imbuca intelligentemente Lautaro libero in area ma alza con il destro sopra la traversa!

42' tiro cross rasoterra di Lautaro verso il secondo palo dove non arriva Tagliafico

39' fermato in offside Messi

36' spunto di Behich che supera un avversario entra in area ma grande intervento di L. Martinez a murare in angolo. Sugli sviluppi prova Hrustic ma alza la mira

35' fuori Molina per Palacios e dentro Montiel per Mac Allister

34' fermato in posizione di fuori gioco Tagliafico su assist di Messi

32' ACCORCIA LE DISTANZE L'AUSTRALIA! Su cross dalla sinistra respinta da Otamendi conclusione di Goodwin dal limite dell'area con tocco di Fernandez a far cambiare traiettoria e spiazzare il portiere

30' Lautaro per Tagliafico che entra in area e da posizione defilata calcia largo in diagonale rasoterra

25' due cambi per l'Argentina: dentro Tagliafico e Lautaro Martinez, escono Acuna e Alvares. Nell'Australia entrano Kuol, MacLaren e Karacic per Leckie, Duke e Degenek

21' bolide di Messi a giro con il mancino dai 25 metri ma mira alta, l'Australia al momento non riesce a trovare il modo per mettere paura agli avversari

20' numero di Messi sulla trequarti, chiusura in area e deve accontentarsi dell'angolo. Sugli sviluppi allontana la difesa

17' fallo di Romero deciso su Goodwin, punizione dalla sinistra per l'Australia

13' due cambi per l'Australia: dentro Hrustic e Goodwin

12' ALVAREZZ!!! 2-0 ARGENTINA!!! Su retro passaggio per Ryan, il portiere non si intende e sulla pressione di De Paul perde palla, un gioco da ragazzi per Alvarez colpire all'angolino sinistro con un diagonale nella porta sguarnita dopo avergli soffiato palla

11' controllo palla dell'Argentina, lungo lancio per Messi, Ryan lo anticipa di testa ai 25 metri

8' retropassaggio rischioso di Otamendi che in area costringe a un'uscita con il piedi tempestiva a Damian Martinez e palla in fallo laterale con Duke in agguato

5' conclusione centrale dal limite dell'area di Messi, blocca a terra di Ryan

4' lascia il campo Gomez, al suo posto c'è Lisandro Martinez

calcio d'avvio battuto dall'Argentina, nessun cambio nell'intervallo

ben ritrovati con il secondo tempo del match, Argentina e Australia nuovamente in campo

PRIMO TEMPO

47' finisce qui il primo tempo tra Argentina e Australia, 1-0 all'intervallo grazie a una rete di Messi al 35'. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

44' 2 minuti di recupero

38' giallo per Degenek anche lui diffidato salterà l'eventuale quarto di finale

35' MESSI!!!! VANTAGGIO DELL'ARGENTINA!!! 94esimo gol in nazionale per lui e terzo gol in questa edizione! Conclusione da biliardo in area con il mancino in area, diagonale alla destra di Ryan che non può arrivarci

34' spinta su Gomez, punizione quasi all'altezza della bandierina per l'Argentina: batte Messi, sul primo palo respinge la difesa

32' punizione di Mooy dalla trequarti destra, palla in area troppo lunga sul secondo palo per Irvine e palla in fallo laterale

28' nuovo tiro dalla bandierina per l'Australia che inizia ad affacciarsi nella trequarti avversaria, colpo di testa di Souttar in area ma c'è il muro della difesa

23' da Irvine per Leckie, cross dal fondo respinto in angolo. Palla in area allontanata di testa da Otamendi

18' dall'altra parte su errore di Molina palla a Behich che in area dal fondo prova a farsi spazio ma senza successo

17' tentativo dal vertice sinistro dell'area con il destro per Gomez che impatta male, palla alta

15' primo giallo della partita per Irvine, punito un pestone su Acuna. Diffidato salterebbe l'eventuale quarto di finale

10' lancio in area per Mac Allister che non aggancia la sfera, rimessa dal fondo pere Ryan

9' passaggio di Gomez per Messi che difetta un controllo al limite dell'area e perde palla

6' fasi di studio, qualche errore di impostazione per l'Argentina

2' prima circolazione palla per l'Albiceleste con Messi oggi alla gara numero 1000

calcio d'avvio battuto dall'Australia in maglia giallo, Argentina in quella celeste

Ci siamo! Argentina e Australia fanno il loro ingresso in campo, inni nazionali e si parte!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Argentina - Australia, secondo incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale 2022. Dalle ore 20 commenteremo la sfida con il nostro consueto supporto online.

TABELLINO

ARGENTINA (4-3-3): Damian Martinez; Molina (dal 35' st Palacios), Otamendi, Romero, Acuna (dal 25' st Tagliafico); De Paul, E. Fernandez, Mac Allister (dal 35' st Montiel); Gomez (dal 4' st Lisandro Martinez), Messi, Alvarez (dal 25' st Lautaro Martinez). A disposizione: Armani, Rulli, Foyth, Tagliafico, Montiel, Paredes, Pezzella, Di Maria, Palacios, Correa, Almada, Guido, Dybala, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez. Ct Scaloni

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek (dal 25' st Karacic), Rowles, Souttar, Behich; McGree (dal 13' st Goodwin), Mooy, Baccus (dal 13' st Hrustic), Irvine; Leckie (dal 25' st Kuol), Duke (dal 25' st MacLaren). A disposizione: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Mabil, Devlin, Deng, Kuol, Goodwin, King, Cummigns. Ct: Arnold.

Reti: al 35' pt Messi, al 12' st Alvarez, al 32' st Goodwin

Ammonizioni: Irvine, Degenek

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 7 minuti nella ripresa