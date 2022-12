Cagliari – Parma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Parma di sabato 3 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata di Serie B 2022-2023

CAGLIARI – Sabato 3 dicembre alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari–Parma, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 18:00. Da una parte, la squadra di Fabio Liverani reduce da quattro risultati utili consecutivi ma ha ottenuto solo pareggi: i rossoblù infatti non vincono da otto giornate, l’ultimo successo in casa con il Brescia (2-1). Dall’altro lato invece, la formazione di Fabio Pecchia che continua ad avere un rendimento altalenante ed è reduce dalla sconfitta interna con il Modena (1-2). Ha bisogno di vincere il Cagliari per entrare in zona play-off, al momento sono 18 i punti frutto di quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Il Parma invece, a -4 dal secondo posto, con una vittoria inizierebbe a mettere maggiore pressione alla Reggina. Sesti con 22 punti frutto di sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte i crociati. Un big match tra due squadre blasonate e che puntano alla Serie A ma sin qui hanno un po’ deluso. Manca di continuità alla squadra di Pecchia mentre per Liverani urgono i tre punti per iniziare un cammino diverso e più soddisfacente. Ultimi precedenti tra le due compagini in Sardegna che sorridono ai sardi con cinque vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta.

Cronaca con tabellino in tempo reale

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Aresti, Lolic

Difensori: Zappa, Di Pardo, Dossena, Altare, Obert, Goldaniga, Capradossi, Barreca, Carboni

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Kourfalidis, Lella, Makoumbou

Attaccanti: Lapadula, Luvumbo, Pavoletti, Millico, Pereiro, Falco

I convocati del Parma

Portieri: Chichizola, Corvi, Santurro

Difensori: Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Oosterwolde, Osorio, Valenti, Zagaritis

Centrocampisti: Bernabé, Camara, Estévez, Hainaut, Juric.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Inglese, Man, Mihaila, Tutino, Vazquez

Le parole di Fabio Liverani alla vigilia

“Se guardo la classifica penso che è importante e con una vittoria potremmo rimetterci davvero in marcia e avvicinare il gruppo che sta davanti. Fino al 26 dicembre abbiamo la necessità di fare quanti più punti possibili per migliorare la nostra posizione. Non sarà facile, ma dobbiamo provarci. Abbiamo dimostrato di essere forti e di avere fame con il Frosinone. Dobbiamo solo credere nelle nostre potenzialità”.

Le parole di Fabio Pecchia alla vigilia

“Mi auguro sia una bella partita contro il Cagliari e mi auguro di trovare un po’ più di spazi. Loro sono abituati a comandare il gioco, noi dovremo essere bravi a sfruttare questa loro caratteristica per far emergere le nostre qualità. Penso che vincerà chi riuscirà a tenere di più la palla tra i piedi. Servirà tutto un altro approccio. Dopo la sconfitta con il Modena, da qui a fine anno ci saranno altri risultati sorprendenti. Chi riuscirà a vivere certi momenti con equilibrio potrà vivere il tutto con serenità. Adesso ci serve continuità: abbiamo un mese importante prima della sosta invernale, dovremo cercare di sfruttarlo al massimo. L’ultima sconfitta ha fatto male ma ora pensiamo al Cagliari”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Out Rog e Mancosu per Liverani. Tra i pali Radunovic, Di Pardo e Carboni sulle fasce mentre Capradossi e Altare prenderanno posto al centro della difesa. In mezzo al campo Kourfalidis, Viola e Rog. Nel tridente offensivo spazio a Nandez, Lapadula e Luvumbo.

QUI PARMA – Ansaldi, Buffon, Charpentier, Cobbaut e Romagnoli non saranno del match. In porta Chichizola, nella linea difensiva a quattro Delprato, Osorio, Circati e Oosterworlde. Sulla mediana Juric ed Estevez mentre in avanti Inglese supportato da Camara, Vazquez e Man.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni; Kourfalidis, Viola, Rog; Nandez, Lapadula, Luvumbo. Allenatore. Liverani

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Oosterwolde; Juric, Estevez; Camara, Vazquez, Man; Inglese. Allenatore. Pecchia.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su Dazn ma sarà visibile anche su Sky Sport canale 251 e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.