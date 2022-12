Elenco delle partite previste per oggi martedì 13 dicembre 2022: si gioca la prima semifinale del Mondiale 2022, in campo Milan e Lazio in amichevole

Martedì 12 dicembre torna il Mondiale 2022 con la prima semifinale. Alle ore 20 si affronterà l’Argentina e la Croazia. Sarà questa la partita principale del giorno dove troviamo la Coppa di Lega alle ore 21.45 con Rio Ave – Farense e Sporting – Maritimo. Si apre la Copa por Mexico nella notte con Cruz Azul – Necaxa alle ore 02 e Atlas – Santos Laguna alle 04. Diverse le amichevoli in programma. Per le nazionali troviamo alle 14 Austria – Italia per la categoria Under 16 mentre tra quelle tra i club troviamo il Milan impegnato con l’Arsenal alle ore 15 mentre la Lazio se la vedrà con il Galatasaray alle 16, primo appuntamento del ritiro in Turchia dove resterà fino al 17 dicembre. Il 16 dicembre sarà chiamata a una nuova amichevole contro l’Hataysport.

Indice



Soffermiamoci dunque sulla sfida tra Argentina e Croazia ripercorrendo il cammino delle due nazionali. L’Albiceleste è alla sua sesta semifinale della storia nei mondiali. Il suo cammino sembrava in discesa invece quella clamorosa rimonta dall’Arabia Saudita ha messo subito il campanello d’allarme. Le vittorie con Messico e Polonia oltre a dare il primo posto nel girone ha generato entusiasmo e agli ottavi è riuscita a superare l’Australia 2-1. Più complicata il quarto con l’Olanda perchè dopo lo show di Messi che ha mandato in porta Molina per il gol del vantaggio e il raddoppio su rigore del numero 10, un finale imprevedibile ha costretto ad andare prima ai supplementari quindi ai rigori dove Emiliano Martinez è stato decisivo parando due rigori.

Il percorso dei croati erano partiti dallo 0-0 con il Marocco quindi decisivo il successo con il Canada che ha permesso la qualificazione anche limitandosi a un pari con il Belgio. Agli ottavi sono stati necessari i rigori contro il Giappone che era passata avanti nel primo tempo con Maeda, rete pareggiata a inizio ripresa da Perisic. Ai quarti di finale hanno dato un grande dispiacere al Brasile eliminandolo sempre ai rigori: le reti ai supplementari di Neymar e Petkovic quindi gli errori decisivi di Rodrygo e Maquinhos. Nella scorsa edizione hanno centrato il secondo posto e il suo tecnico Dalic ha sottolineato come il gruppo in questi ultimi anni abbia acquisito esperienza e cresciuti come combattenti.

Tra i campioni da tenere d’occhio troviamo da una parte Messi che vanta già 4 reti e 2 assist e dall’altra Luka Modric che anche se ha realizzato solo un assist è stato sempre molto prezioso per il gioco della sua squadra. A caccia di record Messi che si trova a 24 presenze nella Coppa del Mondo, una in meno di Matthaus che detiene il record assoluto. Altro primato questa volta detenuto da Maldini con 2217 minuti giocati mentre “La Pulga Atomica” si trova a 2104. Unico a realizzare un assist in ben 5 mondiali si trova a pari merito con Batistuta per il numero di gol realizzati in questa competizione della sua nazionale, ben 10.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

MONDIALI

20:00

AMICHEVOLI

15:00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 13 dicembre 2022

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa – Welayta Dicha 14:00

Sidama Bunna – Bahir Dar Kenema 17:00

MESSICO COPA POR MEXICO

Cruz Azul – Necaxa 02:00

Atlas – Santos Laguna 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Austria U16 – Italia U16 14:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Balashikha (Rus) – Peresvet (Rus) 09:00

Ankaragucu (Tur) – Konyaspor (Tur) 12:00

Braunschweig (Ger) – Verl (Ger) 12:00

Brest (Fra) – Osasuna (Esp) 12:00

Kolomna (Rus) – Saturn Ramenskoye (Rus) 12:30

Brentford (Eng) – Celta Vigo (Esp) 13:00

Basaksehir (Tur) – Tolosa (Fra) 14:00

Le Havre (Fra) – Guingamp (Fra) 14:30

Arsenal (Eng) – Milan (Ita) 15:00

Valladolid (Esp) – Clermont (Fra) 15:30

Galatasaray (Tur) – Lazio (Ita) 16:00

Genk (Bel) – Metz (Fra) 16:00

Strasburgo (Fra) – Feyenoord (Ned) 16:30

St. Truiden (Bel) – Waalwijk (Ned) 18:30

MONDO MONDIALI – PLAY OFF

Argentina – Croazia 20:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Rio Ave – Farense 21:45

Sporting – Maritimo 21:45