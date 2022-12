Galatasaray – Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Galatasaray – Lazio di Martedì 13 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole dei biancocelesti

DUBAI – Martedì 13 dicembre, ad Antalya, andrà in scena l’amichevole Galatasaray – Lazio; la gara avrà inizio alle 16 e si svolgerà a porte chiuse. La squadra di Sarri scenderà nuovamente in campo venerdì 16 dicembre, alle ore 16,30, contro l’Hatayspor. Per i biancocelesti due ottimi test di preparazione in vista della ripresa del campionato, che li vedrà impegnati il 4 gennaio alle ore 16.30 contro il Lecce. Il Galatasaray é secondo nel massimo campionato turco, a due lunghezze dalla capolista Fenerbache, con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte, ventitré gol fatti e dieci subiti. L’ultimo confronto risale al 15marzo 2018 quando, in Europa League, l’Arsenal si impose per 3-1. La Lazio, dopo il 3-0 rimediato dalla Juventus, é quarta a quota 30 con un cammino di nove partite vinte, tre pareggiate e tre perse, ventisei reti realizzate e undici incassate. L’ultimo confronto risale al 9 dicembre 221 quando, in Europa League, finì a reti inviolate.

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

QUI GALATASARAY – Out Muslera, Torreira e Mertens, tre vecchie conoscenze della Serie A. Buruk dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Yilmaz in porta e difesa composta da Dubois, Baltaci, Bayram e Karitas. In mediana Aksaka e Mata. Sulla trequarti Yilmaz, Demir e Akturkoglu, a sostegno dell’unica punta Gomis

QUI LAZIO Assenti gli atleti reduci dal Mondiale, Sarri dovrebbe rispondere con il classico 4-3-3 con Provedel tra i pali e difesa a quattro formata al centro da Patric e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo. Basic, Cataldi e Vecino. Tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Galatasaray – Lazio

GALATASARAY (4-2-3-1): Yilmaz, Dubois, Baltaci, Bayram, Karitas, Aksaka, Mata, Yilmaz, Demir, Akturkoglu, Gomis. Allenatore: Buruk.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.